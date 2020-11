Gf Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa: le sue motivazioni

Il Gf Vip perde la sua stella più grande: Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare la Casa. La decisione della showgirl calabrese arriva dopo la decisione della produzione di allungare la durata del reality show di Canale 5 fino a febbraio, diverse settimane più tardi rispetto ai termini prefissati in un primo momento. Scelta autoriale che è stata comunicata nel corso della puntata di ieri. "Vi saluterò - ha dichiarato l'ex moglie di Briatore dopo la diretta - per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio (Nathan Falco, 8 anni, avuto dal manager del Billionaire, ndr) e le persone che amo".

Perché Elisabetta Gregoraci lascia la casa del Gf Vip

"La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado - ha spiegato Elisabetta - Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi".

Anche Dayane Mello pronta a lasciare

Tra le persone "in forse" rispetto alla continuazione dell'esperienza, anche Dayane Mello, e per lo stesso motivo. Mamma di Sofia, avuta dal collega Stefano Sala, ha dichiarato: "Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei".

Il Gf Vip si allunga fino a febbraio

L'annuncio di quanto deciso dalla produzione è arrivato nel corso della diretta di ieri, per bocca del conduttore Alfonso Signorini. "Siete liberi di fare le vostre scelte - ha commentato - ma l'amore di chi vi segue prendetelo in considerazione per la scelta. L'amore del pubblico non è scontato". I concorrenti sono rimasti sconvolti e hanno chiesto più volte se Signorini stesse scherzando. Tra coloro che più sono rimasti di stucco, oltre a Gregoraci, anche Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando.