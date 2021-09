GF Vip, Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare la casa

Gianmaria Antinolfi non ce la fa più. L'imprenditore, ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello, ha confidato ad Amedeo Goria l'intenzione di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Addio sabato?

Da giorni apertamente in contrasto con Soleil Sorge, sua ex fidanzata, Antinolfi ha annunciato che parteciperà alla puntata di questa sera, in onda su Canale 5, per spiegare pubblicamente i motivi della sua decisione, per poi abbandonare il gioco sabato mattina. Alfonso Signorini, ovviamente, proverà in tutti i modi a fargli cambiare idea. D'altronde la 'minaccia' di abbandono è un grande classico del reality Mediaset. Ogni anno coinvolge concorrenti su concorrenti, ma raramente chi brandisce l'arma dei saluti anticipati trova poi il coraggio di attraversare la famigerata porta rossa. Lo scorso anno Flavia Vento battè ogni record, abbandonando il reality dopo appena 24 ore. Si ritirarono anche Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, ma solo e soltanto perché contrari al prolungamento monster del Gf, proseguito poi fino a marzo.

Nei giorni scorsi Gianmaria ha minacciato querela nei confronti di Soleil, a suo dire "colpevole" di averlo diffamato nel corso dell'ultima puntata dello show. Una convivenza, quella tra i due ex, che si annunciava complicata, ma mai fino a questo punto. Nel frattempo Aldo Montano, uscito dalla Casa per ricevere l'omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a tutti gli altri azzurri olimpionici, dovrebbe rientrare in gioco nel fine settimana, dopo la doverosa quarantena causa Covid-19.