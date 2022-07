Isola dei Famosi: gli ex naufraghi trascorrono le vacanze estive insieme

L?Isola dei Famosi 16 si da poco conclusa vedendo trionfare Nicolas Vaporidis. All?interno di quest?edizione del reality non sono sorti nuovi amori, ma amicizie fraterne e solide che stanno continuando anche dopo che si sono spente le telecamere del programma di Canale5. In particolare ad aver stretto un profondo legame il gruppo costituito dai fratelli Tavassi, il vincitore Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e il figlio di quest?ultima Alessandro Iannoni. Un rapporto autentico e sincero visto che i 5 hanno addirittura deciso di farsi un tatuaggio tutti insieme, che a quanto pare sarà proprio una ?cucaracha?, il nome del loro gruppo. Intanto l?amicizia continua anche al di fuori del reality. Dopo 100 trascorsi sempre insieme per il gruppo è naturale passare in compagnia reciproca anche le vacanze estive.

Il weekend di Guendalina e Carmen

Lo scorso weekend Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina hanno raggiunto Guendalina Tavassi, il fidanzato Federico Perna e i figli minori dell?ex gieffina, nella loro casa a San Felice del Circeo. Un fine settimana spensierato, con Guenda e Carmen che, nonostante la conclusione del reality hanno continuato a divertire il pubblico. Le due si sono rese protagoniste di simpatici siparietti sapientemente documentati sui social. Come quando l?influencer ha gettato inaspettatamente la Di Pietro in piscina. ?Disgraziata!?, ha urlato l?ex naufraga una volta riemersa dall?acqua. Ma le gag non terminano qua. La Di Pietro si è improvvisata maestra con i figli della Tavassi aiutandoli nei compiti estivi. ?Oggi facciamo un bel dettato?. Il figlio di Guendalina interviene e chiede subito: ?Mi aiuti??. Carmen lo rassicura e gli dice: ?Certo che ti aiuto. Oggi c?è la maestra Carmelina che vi aiuterà?. Chloe, la figlia più piccola di Guendalina, mette però in guardia l?ex naufraga: ?Ma lui fa la prima elementare?. A Chloe sarà suonato strano il fatto che Carmen abbia proposto ad un bambino così piccolo un dettato di italiano. Ma Carmen è sicura: ?Eh, il livello è quello?, esclama, con Guendalina in sottofondo che non riesce a trattenere le risate.

Alessandro a Londra da Nicolas

Intanto Alessandro, scappando dalle grinfie di mamma Carmen, è volato a Londra per andare a trovare Nicolas Vaporidis, insieme all?inseparabile amico Edoardo. L?attore nella capitale inglese gestisce infatti un ristorante di cucina italiana, il ?Taverna Trastevere London?. Una volta conclusi gli esami universitari che l'hanno portato ad abbandonare il reality in anticipo, Iannoni si gode la meritata libertà, specie lontano dalla presenza ingombrante di mamma Carmen.