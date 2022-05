Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera: i naufraghi davanti a una drastica scelta

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, su Canale 5 va in onda come sempre in diretta il diciannovesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel corso della serata i naufraghi condivideranno col pubblico le decisioni sul loro futuro all’Isola: continuare a lottare per la vittoria nell'edizione più lunga di sempre o rinunciare e tornare in Italia? Chi deciderà di restare? Chi abbandonerà il gioco? La "strana coppia" formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi affronterà una prova divertente, in palio un dolce premio per tutti i naufraghi.

Spazio, poi, al momento clou della puntata, ovvero l'eliminazione decisa dal televoto attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS .Uno tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè dovrà abbandonare la Palapa. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda venerdì 27 maggio.