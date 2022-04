Chi è Licia Nunez dell'Isola dei Famosi 2022: lavoro, età, vita privata e la storia con Imma Battaglia

Licia Nunez all'Isola dei Famosi 2022. L'attrice sbarca in Hoduras a due settimane dall'inizio della sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Licia Nunez, pseudonimo di Licia Del Curatolo, è nata a Barletta nel 1980. A diciassette anni inizia a lavorare come modella, nel 2003 l'esordio come attrice nel film Alla fine della notte, di Salvatore Piscicelli. Protagonista di diversi spot, la grande occasione televisiva arriva con Incantesimo - è nel cast dal 2004 al 2006 - a cui segue Vivere, poi ancora R.I.S. - Delitti imperfetti, fino a Le tre rose di Eva, fiction di Canale 5 che le porta una grande popolarità. Nel 2009 partecipa alla quinta edizione di Ballando con le stelle, mentre nel 2020 è al Grande Fratello Vip.

Licia Nunez ha avuto una lunga e importante relazione con Imma Battaglia. La loro storia d'amore è durata dal 2004 al 2010, poco dopo l'attivista Lgbt ha conosciuto Eva Grimaldi, la sua attuale moglie. Al Gf Vip l'attrice dichiarò di essere stata tradita, versione smentita dalla Battaglia, che invece assicurò di essersi avvicinata a Eva Grimaldi quando si erano già lasciate. Tra loro oggi non ci sono più rapporti.

Licia Nunez ha avuto un'altra importante storia dopo Imma Battaglia, quella con l'imprenditrice Barbara Eboli, incontrata in un periodo per lei molto difficile. Sono state insieme quattro anni, dal 2017 al 2021, e con lei l'attrice voleva un figlio. Hanno avuto un momento di crisi durante il reality, superato quando è uscita dalla Casa di Cinecittà, ma qualcosa ormai si era rotto. Si sono lasciate l'anno scorso e da allora Licia non ha più fatto sapere nulla della sua vita sentimentale.

Su Instagram Licia Nunez conta oltre 330 mila follower. L'attrice condivide molto del suo lavoro, poco della sua vita privata, ma tra le foto non manca JayElle, il suo amato chihuahua.