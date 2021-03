Isola, la frecciata di Ilary su Salvini: Elisa Isoardi sbianca

La conduttrice non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione, battuta servita in diretta

Prima o poi doveva succedere. Avere tra i concorrenti di un reality Elisa Isoardi è un'occasione ghiotta, non solo per la sua forte personalità ma anche per il suo passato, 'marchiato' dalla lunga storia d'amore con Matteo Salvini, finita nel 2018. Così, ad appena una settimana dal naufragio in Honduras, Ilary Blasi ha affondato il colpo.

Durante la puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi, la padrona di casa parlava con la naufraga, fortissima e vera trascinatrice del gruppo. "Elisa, comandi tu o la natura?" ha chiesto Ilary, per poi fare quella battuta che aveva proprio sulla punta della lingua: "Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi". Chiaro il riferimento al leader della Lega che mette in imbarazzo la Isoardi. Fortuna la scusa dell'audio che va e viene...

Elisa Isoardi e la fine della storia con Matteo Salvini

Ci ha messo oltre due anni Elisa Isoardi per superare la fine della relazione con Matteo Salvini. Una storia d'amore importante, durata 5 anni e finita nel 2018, dalla quale è uscita con il cuore spezzato. Oggi la consapevolezza ha preso il posto della rabbia e sulle responsabilità fa un passo avanti: "Gli errori sono stati da parte di entrambi - ha fatto sapere qualche mese fa in un'intervista tv - Avrei potuto esserci anche io di più, avrei potuto parlare di più, avrei potuto affrontare determinati argomenti, forse non ero pronta per altri. Tante cose. Pensavo che le colpe fossero più sue, invece no. Io potevo attenderlo in modo diverso, ma non ero pronta. Mancavo anch'io in alcuni aspetti. Adesso magari sarei più matura". Elisa Isoardi oggi è single.