Isola dei Famosi: è scontro tra Vaporidis e Nick:"A 52 anni, tira fuori i cog***ni"

«A cinquatadue anni, tira fuori i i cog***ni». È così che Nicholas Vaporidis si è rivolto a Nick dei Cugini di Campagna in un duro litigio fatto di urla e accuse mandanto in onda, oggi stesso, durante il pomeridiano dell'Isola dei Famosi. L'attore romano, infatti, non si è risparmiato nell'accusare, con toni decisamente accesi, il suo compagno di avventura di essere opportunista, ipocrita, falso e di nascondersi dietro un'apparente perbenismo senza mai esporsi e dire la sua.

I motivi del litigio tra Vaporidis e NicK

Lo scontro diretto tra i due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 sarebbe nato da un commento di Nick, fatto a Edoardo Tavassi durante una prova di sincerità proposta dagli autori del programma. I concorrenti, infatti, sono stati divisi in coppie ed è stato chiesto loro di dirsi onestamente cosa pensassero davvero l'uno dell'altro. Nick, accoppiato con il fratello di Guendalina Tavassi, ha subito esordito rivelandogli il motivo per cui ha scelto di prendere le distanze da lui, cioè le sue amicizie (riferendosi indirettamente a quella con Vaporidis). Nicholas, ascoltata questa frase e sentitosi tirato in causa si è intromesso gridando, rivolto a Nick: «Questo è il vero Nick, fai uscire fuori il vero Nick invece di fingere e dire caz..te, esponiti, fai vedere quello che sei». Mentre Edoardo cercava di riportare la calma sull'isola, Vaporidis ha concluso affermando che dopo i suoi 80 giorni di Isola, Nick ha finalmente fatto vedere chi è.

Come andrà a finire tra i due che solo pochi giorni fa si erano riavvicinati?