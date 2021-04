Isola, la battuta di Ilary Blasi sulla forma fisica dei naufraghi dopo la dieta "riso e sole"

Questa sera i naufraghi sono stati divisi in due gruppi da una parte gli Arrivisti, composti dai nuovi arrivati e Awed, Fariba, Ciufoli e Isolde "mandati via" da Francesca Lodo, e dall'altra i Primitivi.

Isola: la sfida per la prova ricompensa e la battuta di Ilary

La sfida ha permesso ai vincitori, ovvero gli Arrivisti - che hanno schierato Kostner, Ciufoli, Diamante nella prova - di farsi una doccia con acqua dolce e sapone. La doccia, ovvimente, è stata fatta di fronte alle telecamere.

La produzione aveva allestito delle vasche con acqua pulita e un secchio, a coppie i naufraghi si sono lavati, alcuni si sono aiutati altri si sono lavati da soli. Ma a parte il premio, in molti avrebbero preferito un premio in cibo, ciò che ha lasciato un po' di stucco i telespettatori è la battuta con la quale Ilary Blasi ha invitato i concorrenti a farsi la doccia: "Lavatevi con acqua dolce e sapone, andate. Perchè forse voi non lo sapete, ma questa dieta a base di riso e sole ha reso molti di voi super sexy e quindi vogliamo ammirarvi in tutto il vostro splendore".

Sicuramente la conduttrice non voleva intenzionalmente offendere qualcuno e non è chiaro se i naufraghi l'abbiano sentita, ma certamente non è un'affermazione felice visti tutti gli sforzi che piano piano influencer, attori, vip e sportivi stanno facendo per sensibilizzare il tema della bellezza inclusiva, del body positivity e stigmatizzare il body shaming.

Incoraggiare le persone ad accettare il proprio corpo, mangiare sano, avere una dieta equilibrata e fare sport per valorizzarsi e stare bene con se stessi è un conto, lasciar passare il messaggio che una dieta molto dura porti alla conquista di una forma fisica perfetta, sexy, è un messaggio sbagliato.