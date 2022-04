Isola, Jeremias Rodriguez fa infuriare Alvin e si accusa (ancora) il reality

(Sopra i Rodriguez contro Ilona Staller)

Jeremias Rodriguez ha un problema con l'Isola dei Famosi. Nella puntata di ieri sera, di nuovo, si è lamentato dell'immagine che passa di lui in tv per colpa delle scelte della produzione. In poche parole il programma non darebbe il giusto spazio a ciò che accade davvero per preferire una narrazione parziale. Insomma, la solita vecchia zolfa che ciclicamente torna in ogni reality. La diretta di ieri sera però ha visto succedere qualcosa che non era mai avvenuto: Alvin spazientito ha rimproverato pesantemente Jeremias

Jeremias Rodriguez e le accuse all'Isola dei Famosi

In puntata si è parlato dello scontro tra Gustavo Rodriguez e Ilona Staller, la discussione è degenerata e Valdimir Luxuria si è schierata con Ilona per difenderla e sottolineare che le parole di Jeremias, che era intervenuto attivamente nella querelle, riferite al figlio della ex attrice a luci rosse erano veramente fuoriluogo. A questo punto ecco che il fratello di Belen e Cecilia tira fuori il discorso del eh ma voi non avete visto cosa ha detto lei a me, mi ha offeso e in particolare ha affermato: "lona mi ha insultato e questa parte non l'avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene".

Proprio durante questo confronto, in cui era stato interpellato per primo Gustavo, Alvin ha perso la pazienza con Jeremias: il naufrago non faceva altro che rispondere al posto del padre, non lasciandolo parlare.

"Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te", gli ha chiesto l'inviato. Ma questo è stato solo il preambolo.

Jeremias, la prova leader e le accuse a Alvin e non solo

Al momento della prova leader Jeremias ha avuto da ridire sullo svolgimento del gioco: i naufraghi dovevano rimanere sospesi e in equilibrio per non cadere nel fango. Gustavo e il figlio non hanno perso occasione per sottolineare che secondo loro Floriana Secondi non lo stesse facendo nel modo giusto e che Alvin non stava controllando bene. Il mettere in dubbio il suo lavoro ha fatto andare su tutte le furie l'inviato:

Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?

Nicola Savino non ha potuto fare a meno di sottolineare come Jeremias sia riuscito a fare qualcosa in cui nessuno era riuscito: far arrabbiare Alvin. "Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato", ha scherzato l'opinionista. E subito dopo l'inviato ha voluto precisare che sì, capita a tutti di sbagliare, ma che "in questo caso non c’era errore" e che "i naufraghi si lamentano spesso".