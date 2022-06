Luca è il secondo finalista dell'Isola dei Famosi

Tempo di semifinale all’Isola dei Famosi. E’ ora di conoscere chi insieme a Nicolas si aggiudicherà il titolo da finalista. Sono Carmen, Maria Laura, Mercedesz, Luca, Estefania, a sfidarsi per l’ambito traguardo. I naufraghi dovranno sostenere una prova fisica, "Appesi a un filo” e il vincitore di questa prova diventerà il secondo finalista di questa edizione. Ma il nuovo finalista avrà anche un ingrato compito, scegliere un compagno da mandare al televoto. Mercedesz non può giocare perché infortunata ad una mano, a sfidarsi sono quindi Maria Laura, Luca, Estefania e Carmen. La prima a mollare la presa cadendo in acqua è Estefania, seguita a ruota da Carmen. Sono dunque Luca e Maria Laura a sfidarsi per ottenere il titolo da finalista. Luca è il primo a cadere i acqua tra i due, e sembrerebbe Mari Laura la vincitrice. Ma ormai lo sappiamo all’Isola tutto può cambiare, dal replay emerge come la ragazza abbia commesso un'irregolarità all’inizio della prova, la vittoria di Marialaura non è considerata valida. E’ quindi e Luca è il secondo finalista di questa edizione. Il modello, dopo aver festeggiato la sua vittoria, deve decide chi di mandare al televoto ed opta per Estefania.