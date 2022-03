Isola dei Famosi, chi sono Silvano Michetti e Nick Luciani i Cugini di Campagna

Silvano Michetti e Nick Luciani de i Cugini di Campagna sono due naufraghi, ma uniti in un unico concorrente, della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. I due in Honduras non faranno mancare la musica, ma scopriamo di più sui due musicisti che dal 21 marzo saranno protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi.

Chi sono Silvano Michetti e Nick Luciani: la loro vita privata

Nick Luciani è noto per essere dal 1994 la voce dei Cugini di Campagna. Il mito del suo falsetto lo precede e all'Isola dei Famosi non potrà non cantare i successi della band È nato a Roma il 2 giugno del 1970, Nick è il diminutivo di Nicolino Luciano. Dal 1999 è sposato con Vanessa Perna, i due hanno celebrato il matrimonio nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, al ricevimento, a Grottaferrata, parteciparono circa 230 invitati. I due hanno una figlia, Karen.

Dal 2014 al 2021 aveva lasciato la band per colpa di alcuni attriti con Ivano Michetti, fratello di Silvano, e in questi sette anni di stop ha fatto anche il muratore. I Cugini di Campagna si sono riuniti nel 2021 dopo che Ivano e Nick si sono riappacificati durante "Live non è la D'Urso".

Silvano Michetti oltre ad essere il batterista dei Cugini di Campagna ne è stato uno dei fondatori insieme al fratello Ivano. I suoi baffi, lunghi e folti, da sempre caratterizzano la figura del musicista romano. Michetti, ha 75 anni, è nato a Roma l’11 febbraio 1947. Silvano ha sempre tenuto segreta la sua vita personale non è noto, infatti, se abbia un partner o se abbia figli. Sul batterista si sa però che è un avvocato, si è laureato in giurisprudenza e poi si è specializzato in diritto d’autore e plagio musicale. Prima di diventare uno dei Cugini di Campagna aveva iniziato anche a fare praticantato in uno studio legale.

Silvano e il fratello sono gli unici due componenti del gruppo che non sono mai cambiati. Essendo loro i fondatori non è difficile immaginarne il motivo. Dagli anni '70 la loro musica ha fatto ballare gli italiani. Come dimenticare Anima Mia e Meravigliosamente.

Nick Luciani: i problemi economici

Nick Luciani, come anticipato, è entrato a far parte del gruppo dal 1999. Ne è stato la voce fino al 2014, anno in cui ha dato le sue dimissioni. Per sette anni Nick è rimasto fuori dalla band e solo nel 2021, dopo un incontro organizzato da Barbara D'Urso nel suo "Live Non è la D'Urso", i Cugini di Campagna si sono riuniti. L'abbandono della band ha causato a Luciani molte difficoltà economiche che hanno portato il cantante, la cui carriera solista non è mai decollata, a imparare molti mestieri per cercare di sostenere la famiglia. A confessarlo fu lui stesso ospite, ancora una volta, da Barbara D'Urso: "Ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista".

Cugini di Campagna: le motivazioni della lite tra Nick e Ivano Michetti

Come accennato nel 2014 Nick è uscito dai Cugini di Campagna per sette anni, quando lui e Ivano hanno fatto pace. Nick lamentava un costante scollamento dal resto del gruppo e in particolare non tollerava più le "idee e esigenze interpretative" di Ivano. Nel 2021 la riappacificazione e il ritorno nella band.

I veri motivi del litigio furono svelati in un'intervista a Serena Bortone, durante il programma Oggi è un altro giorno, del marzo 2021. Dalle parole di Luciani si capisce che non sono stati solo i litigi con Ivano a portarlo fuori dalla band: "C’è stato un momento che mi ero perso, diciamo, ora però non ci lasceremo più. Ho voluto dedicarmi anche a qualche mio progetto", Michetti poi aggiunse: "È il ritorno del figliol prodigo! Oggi siamo insieme".

