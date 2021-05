Malore per Valentina Persia all'Isola dei Famosi

Una nuova disavventura all'Isola dei Famosi. Dopo i cedimenti di Angela Melillo, Awed e Andrea Cerioli, adesso anche Valentina Persia è stata vittima di un malore. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna del daytime, dove è stato spiegato come la comica ed imitatrice non avrebbe retto ad una discussione con Cerioli.

Persia si è sentita male subito dopo lo scontro con l'ex tronista di Uomini e Donne: un mancamento dovuto ad un mix di fame, stanchezza e stress. Immediato l'intervento del personale medico, che ha provveduto a supportare la naufraga rientrata presto in gioco. A tornare sull'argomento questa sera sarà sicuramente Ilary Blasi, in occasione della puntata in onda a partire dalle 21.25 su Canale 5.

Tra i concorrenti che si sono messi più in gioco in occasione di questa edizione, Persia è presente in Honduras fin dalla prima puntata. In occasione del suo percorso ha svelato lati inediti di sé, soprattutto a livello personale, mostrandosi per la prima volta in vesti materne: qualche settimana fa l'artista romana ha confessato di esser caduta in una profonda depressione post partum dopo la nascita dei suoi gemelli, avuti dal compagno, scomparso quando i due erano ancora piccolini. Il suo temperamento ha inoltre dato luogo più volte a scontri con i colleghi di isola, Vera Gemma (già eliminata) in primis.