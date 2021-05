Isola: Vera Gemma super sexy, il video del suo ingresso-sfilata

Vera Gemma è tornata. La capo amazzone dell'Isola ha fatto il suo ingresso trionfale nello studio di Ilary Blasi. Dopo i giorni di quarantena forzata Gemma è tornata in tv con la veste di ex naufraga. Una donna che sa far parlare di sè e che non ha mai paura di farsi valere, anche se questo significa andare contro tutti. La sua Isola è stata una lotta costante e anche per questo il suo ritorno doveva essere estremo.

Isola: Vera Gemma e il vestito hot

La naufraga, figlia di Giuliano Gemma, si è presentata alla diretta indossando una tutina dorata attilatissima e che ha lasciato ben poco all'immaginazione, anche se dopo quasi due mesi sull'isola tra bichini e bagni in mare quello che si poteva vedere si era già visto. La prima persona che ha salutato, subito dopo la padrona di casa Blasi, è stato Tommaso Zorzi. I due si sono scambiati un super abbraccio con tanto di pacca sul sedere finale (da parte di Zorzi a Gemma).

Vera Gemma è una vera e propria vamp che ama essere al centro dell'attenzione e così quando Ilary ha confessato "Mi hai battuta", riferendosi all'abito, è come se avesse vinto una battaglia.

Presente in studio anche il fidanzato di Gemma, Jeda, che la scorsa settimana si è 'baciato' con Ilary Blasi. Il siparietto è stato visto anche da Vera Gemma che ha affermato di aver provato un po' di gelosia anche perché non aveva capito che tra le loro bocche c'era un vetro. "E' una gara impari, qui non c'è Totti" ha scherzato l'ex naufraga. Ilary ha voluto mettere in difficoltà il povero Jeda: "A chi vuoi più bene?". Vera lo ha fulminato e Jeda non ha potuto che rispndere in modo neutro: "A Rosolino, altrimenti stasera dormo fuori casa".