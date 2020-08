La Notte della Taranta a porte chiuse, conduce Sergio Rubini: ospiti Nannini, Mahmood e Diodato

Tutto pronto per la ventitreesima edizione della Notte della Taranta, in onda venerdì 28 agosto alle 22:50 su Rai2. A condurre la serata l'attore Sergio Rubini, che porterà i telespettatori a scoprire la bellezza della pizzica che incontra i temi musicali proposti dal maestro concertatore Paolo Buonvino.

Rubini, regista e sceneggiatore pugliese che nel 1987 è stato scelto da Federico Fellini in 'Intervista' (nel ruolo del suo alter ego da giovane), vincitore con la sua opera prima 'La Stazione' del David di Donatello, sarà sul set di Melpignano per raccontare l'incontro della musica e della danza del Salento con le sonorità del mondo.

Un viaggio di 90 minuti nella memoria della manifestazione che in 23 anni è riuscita a traghettare il ritmo ancestrale nella pizzica nella moderna forma di condivisione collettiva. Il popolo della Notte non crede più al leggendario morso della tarantola ma il ragno è diventato simbolo che crea un rituale nuovo e contemporaneo intorno alla divinità zoomorfa: la Taranta. Un racconto firmato da Massimo Martelli (sue le ultime tre edizioni di successo del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani), già autore di 'Che tempo che fa' e vincitore del FIPA al Festival di Cannes con il mediometraggio 'Per non dimenticare' sulla strage di Bologna.

La Notte della Taranta 2020: gli ospiti

Tutti sul palco anche se rigorosamente senza pubblico, gli ospiti del 2020: Gianna Nannini, Mahmood e Diodato. Il maestro Paolo Buonvino, autore di celebri colonne sonore, dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta e la l'Orchestra Roma Sinfonietta.

La regia dell'edizione 2020 del Concertone è affidata al genovese Cristiano D'Alisera, reduce dal successo della trasmissione 'Danza con me' condotta dal ballerino Roberto Bolle.