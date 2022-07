Alessandra Amoroso, risponde alla critiche per la foto negata: "Basta odio"

Alessandra Amoroso ancora nell'occhio del ciclone. La cantautrice, dopo la polemica su un autografo negato (che poi non era vero), si è trovata costretta a mettere di nuovo i punti sulle "i" dopo che un altro video ha mostrato un siparietto divertente con un fan che voleva a tutti i costi una foto con lei. Amoroso ironizzando sull'insistenza gli risponde: "Se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia". Anche dal tono di voce usato da Alessandra era facilmente capibile che stesse scherzando, ma non tutti l'hanno presa bene sono stati molti i commenti arrabbiati nei confronti dell'artista (“Ammazza che simpatia”, “Alessandra Amoroso non è poi così tanto amorosa” e “Ma lo capiscono che sono dove sono grazie al pubblico”) e per questo motivo si è trovata costretta a replicare.

Alessandra Amoroso risponde "all'odio"

Un video-messaggio condiviso su Tiktok in cui ci ha messo direttamente la faccia. Calma, tranquilla e con il sorriso sulle labbra Amoroso ha spiegato il perché sia stufa di tutto l'odio che si sta creando intorno alla sua persona. "Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque - inizia così il discorso ai suoi fan, ma soprattutto a chi non segue e quindi non conosce i suoi modi - Ogni post che vedo è sporcato da odio e io sono 14 anni che mi comporto in determinati occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo anche perché quello per me è il rispetto".

"La gente mi conosce - continua la cantautrice - e sa che non ho mai dato o detto un no che non avesse una motivazione. E quando ho sbagliato e sbaglio ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché avvolte ci sono degli 'ormai è troppo tardi' che potrebbero non farvi vivere bene, ve lo assicuro".

Amoroso ha poi concluso il suo discorso con un messaggio d'amore: "Io vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona oggi più che mai, sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato mi ha offerto e riconoscente all'amore del mio pubblico e anche a quello che non è il mio. Io rimarrò sempre semplicemente me stessa e andrò avanti nel rispetto e nell'amore. Vi mando un bacio a tutti buona estate".

