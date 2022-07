"Non è obbligata a fare foto, però evitasse di fare quella buona": ancora polemiche contro Alessandra Amoroso

È diventato virale un altro video in cui Alessandra Amoroso nega una foto con dei suoi fan arrivati a Milano dalla Sicilia per partecipare al suo concerto a Radio Italia Live. Nel video, che è del 20 maggio 2022, la cantante risponde gentilmente e spiega che non può farsi le foto con le persone lì davanti perché tantissime altre rimarrebbero senza e quindi per rispetto decide di non farle con nessuno.

Questo però non sta bene ad alcuni che hanno lasciato commenti molto risentiti contro Amoroso, tra cui anche chi ha postato il video: "Ci tengo a precisare che non è obbligata a fare foto se non vuole, però evitasse di fare quella buona e gentile quando poi nega una foto ad un fan che si è fatto 1.200 km solo per vederla". Un altro ancora scrive, citando proprio le parole della cantautrice: "Io non posso venire al tuo concerto perché gli altri cantanti si offenderebbero, o tutti o nessuno"

"Quando uno si scorda da dove è partito e che è una persona come tutti, succede questo purtroppo" o ancora " È arrivata la diva di Hollywood", "Finalmente si sta rivelando. Non mi ha mai convinta e piaciuta. A pelle proprio". Una ragazza scrive: "La gente ha pagato il biglietto per il concerto non per la foto/autografo, quindi non c’è alcuna scorrettezza. Si tratta di riconoscenza verso dei fan. Concedere anche ad alcuni delle foto è sempre meglio che non fare foto con nessuno".

La risposta di Alessandra Amoroso

È proprio di ieri la risposta di Alessandra Amoroso a tutti questi commenti: "La gente mi conosce - continua la cantautrice - e sa che non ho mai dato o detto un no che non avesse una motivazione. E quando ho sbagliato e sbaglio ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché avvolte ci sono degli 'ormai è troppo tardi' che potrebbero non farvi vivere bene, ve lo assicuro".