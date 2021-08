Sardegna, aperta un'inchiesta sul concerto di Salmo. Fedez: "Mi hai chiesto aiuto poi non hai mai risposto"

Il concerto di Salmo a Olbia sta continuando a far discutere. Anche la Procura di Tempio Pausania ha deciso di occuparsene aprendo un'inchiesta in quanto l'evento non era improvvisato ma da giorni si parlava del live del rapper come spiegano i giornali locali.

Quindi dopo le critiche di numerosi artisti del mondo della musica italiana, in testa Fedez e Alessandra Amoroso, adesso anche la Procura indagherà "contro ignoti" per capire come il concerto sia stato possibile. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna tra gli atti ci saranno anche le comunicazioni tra l'Autorità portuale e la Capitaneria di porto che però hanno già dichiarato di non aver autorizzato alcun tipo di evento.

Il presidente della Sardegna prende posizione: la smentita di Solinas

Regione e Comune sono stati presi in causa da Fedez che su Instagram aveva chiesto delucidazioni sul come l'evento sia stato possibile: "E mi rivolgo alla regione Sardegna e al sindaco di Olbia. In che modo pensate di rappresentare le persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità? Come fate a non rendervi conto (o a far finta) che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con più alta incidenza di ricoveri legati al covid, non farà altro che peggiorare le condizioni della nostra amata Sardegna. E non pensate di fare tutta l'erba un fascio. Perché è inaccettabile che le stronzate di pochi ricadano su un intero settore che attende di ripartire da due anni".

La risposta di Salinas non si è fatta attendere: "Non si rimedia ai danni di un incendio appiccandone un altro. Il concerto improvvisato ad Olbia con l'intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione. È un errore anche affermare che l'evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto dal cantante Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse e insulti che pur appassionandomi assai poco mi spinge ad intervenire per chiarire la verità. Quindi l'amico Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sappia che non ho autorizzato alcun evento. Quanto al modo e agli strumenti per difendere dal virus non solo i Sardi ma anche i nostri graditi ospiti come lui, sappia vi sono migliaia di persone ogni giorno, ogni momento, impegnate non a chattare sotto l'ombrellone, ma a spendersi sul campo con generosità e con dedizione".

La risposta di Fedez a Salmo

Il botta e risposta però non accenna a placarsi e dopo l'accusa di Salmo a Fedez ("Potevo andare a fare la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l'artista") ecco che il marito di Chiara Ferragni impugna il telefono e scrive un'accesa replica in cui lo accusa anche di non essersi impegnato nell'aiutare il mondo della musica:

"Caro Salmo, ho cercato in due occasioni di coinvolgerti in progetti benefici. La prima a sostegno della categoria dei lavoratori dello spettacolo: Scena Unita ha aiutato migliaia di lavoratori tra cui, in Sardegna, il festival Abbabula a Sassari che per il concerto di Ariete ha lasciato fuori 1200 persone nel rispetto delle regole e per permettere alla Sardegna di ripartire in sicurezza. E al progetto hanno aderito tutti gli artisti di Machete tranne te".

E Fedez aggiunge: "Qualche settimana fa mi hai scritto per avere un parere su cosa fare per aiutare la Sardegna, ti ho risposto immediatamente mettendomi a disposizione e ho cercato di coinvolgerti in un progetto comune ma sto ancora aspettando una tua risposta. Dall'altra parte se hai già fatto beneficenza di tasca tua che senso ha fare un concerto e mettere a rischio persone, un intero settore e una regione in difficoltà? Cosa volevi dimostrare? Io non so che accordi tu abbia presto con il sindaco di Olbia e sinceramente non voglio saperlo, ma il fatto che tu sia riuscito a montare un palco alla luce del sole mi fa pensare che più che infrangere le regole tu sia andato a braccetto con le istituzioni malate che te lo hanno permesso".