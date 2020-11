La moglie di Stefano D'Orazio: "Ho perso una parte di me"

"Ho perso una parte di me stessa. Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui". Con queste parole Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, ricorda il musicista - che aveva sposato nel 2017 dopo 14 anni d'amore - scomparso ieri sera a 72 anni.

La famiglia chiarisce le circostanze della morte

Nel comunicato diffuso dalla famiglia si chiariscono anche le circostanze della morte di D'Orazio, che era "ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma". Malato da qualche tempo, è stato colpito dal covid. "Stefano - spiegano i famigliari - era in via di guarigione da una patologia che stava curanto da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute".

Il matrimonio di Stefano D'Orazio con Tiziana Giardoni

Stefano D'Orazio ha sposato Tiziana Giardoni ('Titti', come la chiamava lui) il 12 settembre del 2017, giorno del suo compleanno. Il batterista dei Pooh portò all'altare la storica compagna dopo ben 14 anni: "Ho sentito la voglia e il bisogno di mettere un sigillo all'amore che mi lega a Tiziana - dichiarò alla vigilia delle nozze - Mi sposo perché amo Tiziana e sposandola le garantisco anche sicurezze che oggi non posso garantire". La coppia non ha figli.