Taylor Hawkins potrebbe essere morto per droga

La polizia indaga sulla morte di Taylor Hawkins. Il batterista dei Foo Fighetrs è stato trovato senza vita nella sua camera d'hotel a Bogotà, in Colombia, dove la storica rockband americana avrebbe dovuto esibirsi venerdì sera. La scomparsa del musicista, 50 anni, ha sconvolto la scena musicale internazionale e lascia spazio a ombre su cui fare luce. La prima è quella della droga.

Potrebbe essere questa la causa del decesso di Hawkins, come fanno sapere i media statunitensi. La polizia non si è sbilanciata, ma fonti vicine al batterista hanno riferito che ci sarebbe il consumo di droga dietro la sua morte. Da quanto è trapelato, lo staff dell'albergo ha chiamato i soccorsi dopo che Taylor Hawkins aveva accusato dolori al petto ma quando è arrivata l'ambulanza era giù morto. Nel 2001, a Londra, il musicista era sopravvissuto a un'overdose di eroina che lo aveva lasciato in coma per due settimane e non aveva mai fatto segreto dei suoi problemi con la droga. Oggi, appena si è diffusa la notizia della sua morte, decine di fan si sono radunati davanti all'albergo, nella zona di Casa Medina nel nord di Bogotà, accendendo candele.

L'ultimo concerto

Taylor Hawkins aveva suonato domenica scorsa in un festival a San Isidro, in Argentina, che oggi diventa tristemente il suo ultimo concerto con la band. I Foo Fighetrs non si esibiranno venerdì al festival di Bogotà. Hawkins, nei Foo Fighters, dal 1998, era il migliore amico del frontman Dave Grohl che aveva fondato la band nel 1994 dopo lo scioglimento dei Nirvana in seguito al suicidio di Kurt Cobain. Grohl, che dei Nirvana era il batterista, aveva deciso di diventare cantante e chitarrista del nuovo gruppo, lasciando quindi un'eredità molto pesante sulle spalle di Hawkins reduce da un'esperienza come batterista di Alanis Morissette.