Dai Beatles a Crudelia, tutte le novità Disney per il 2021 (c'è anche un cartone italiano)

Ci sono i classici Disney d'animazione, i film sui supereroi Marvel, le nuove avventure Pixar (tra cui un film scritto e diretto da un italiano), un paio di film con attori (tra cui il prequel della Carica dei 101) e un documentario sui Beatles diretto da Peter Jackson, regista del Signore degli Anelli.

Il 2021 promette molto bene per l'universo Disney, dopo un 2020 colmo di difficoltà: ecco 10 tra i titoli più attesi di quest'anno, con le trame, i trailer, i cast e tutte le anticipazioni. Abbiamo indicato anche le date di uscita in streaming e/o al cinema, che ovviamente, soprattutto per il cinema, potranno subire qualche cambiamento a causa della pandemia.

Flora & Ulisse (Disney)

Il film è basato sul libro vincitore della Newbery Medal che vede protagonista Flora, una bambina di 10 anni grande appassionata di fumetti che si autodefinisce cinica, i cui genitori si sono separati da poco. Dopo aver salvato uno scoiattolo, a cui lei stessa ha dato il nome di Ulisse, scoprirà ben presto, con grande stupore, che l’animale possiede poteri unici da supereroe e insieme a lui finirà per vivere una serie di esilaranti vicissitudini che cambieranno per sempre la sua vita e il suo modo di vederla.

Data di uscita: 19 febbraio (su Disney+)

Trailer in italiano

Raya e l'ultimo drago (Disney)

Un classico film di animazione della Disney, a quasi due anni di distanza da Frozen II e dopo un 2020 in cui la Pixar ha dominato la scena disneyana con Soul e Onward. Raya e l'ultimo drago, peraltro, è stato creato dagli stessi autori di Frozen e Oceania.

La storia è ambientata a Kumandra, un mondo creato dai draghi e diviso in cinque clan umani che veneravano i draghi con i quali vivevano in armonia. Il mondo venne però minacciato da dei mostri chiamati Druun, e i draghi decisero di sacrificare le loro vite per salvare l'umanità, portando loro un regalo molto potente ma anche pericoloso: un drago che sarebbe stato a loro guardia. Cinquecento anni dopo, i Druun ritornano e uccidono Bajong, sovrano delle Terre del Cuore, che lascia un figlio, Little Jong, e una figlia, l'aspirante guerriera Raya. Morto il padre, Raya decide di lasciare le Terre del Cuore e mettersi alla ricerca dell'ultimo drago in compagnia del suo animaletto Tuk Tuk.

Data di uscita: 5 marzo (in streaming su Disney+ e - se possibile - nei cinema)

Teaser trailer in italiano

Black Widow (Marvel)

Film basato sul personaggio Marvel Comics di Natasha Romanoff, il primo in cui è protagonista. È il ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe e primo della cosiddetta "Fase Quattro".

La storia parla dunque di Natasha, nota anche come la Vedova Nera, membro degli Avengers che dopo gli eventi di Captain America: Civil War si ritrova da sola ed è costretta ad affrontare il suo passato mentre incombe una nuova minaccia, un complotto di forze che non si fermeranno davanti a niente.

Natasha Romanoff è interpretata da Scarlett Johansson, nel cast anche Florence Pugh e David Harbour.

Data di uscita: 7 maggio

Trailer

Cruella / Crudelia (Disney)

Sì, quella Crudelia De Mon, nella versione Cruella de Vil, la super cattiva de La carica dei 101. Non è un cartone animato, e nemmeno un sequel dei film con Glenn Close: Cruella è invece un prequel che parla della giovane Crudelia e di come è diventata il personaggio che conosciamo.

Il film è diretto da Craig Gillespie e nel cast ci sono Emma Stone nei panni (di pelliccia) di Crudelia, insieme a Paul Walter Hauser ed Emma Thompson. Disney ha pubblicato ufficialmente solo un logo, ma ci sono già dei trailer non ufficiali (e con logo diversi) su YouTube. Qui sotto ne trovate uno.

Data di uscita prevista (nei cinema): 28 maggio

Trailer non ufficiale

Luca (Pixar)

Ovviamente sì, è questo il film di animazione italiano che avevamo annunciato. Sarà il più atteso (almeno qui in Italia) film Pixar di quest'anno, ed è un film scritto e diretto da Enrico Casarosa, animatore e sceneggiatore nato a Genova nel 1970. Se conoscete la Pixar avete probabilmente visto il suo stupendo cortometraggio La Luna, quello del bimbo che va in mare con papà e nonno a "pescare" la luna.

Luca è un bambino che vive sulla riviera ligure e che diventa amico di una mostruosa creatura sottomarina. Anche in questo caso non c'è ancora un trailer ufficiale, ma qualche immagine di anteprima si può vedere nel video qui sotto.

Data di uscita prevista: 18 giugno

Jungle Cruise (Disney)

Questo invece è il film che punta a essere il nuovo Pirati dei Caraibi: come la saga con protagonista Johnny Depp, infatti, anche Jungle Cruise è basato sull'omonima attrazione presente nei parchi di divertimento Disney.

I protagonisti sono Dwayne Johnson ed Emily Blunt, e la storia è ambientata a inizio Novecento, quando un capitano di un battello fluviale di nome Frank porta una scienziata e suo fratello in missione nella giungla amazzonica per trovare l'Albero della Vita.

Data di uscita: 20 luglio

Trailer

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel)

Venticinquesimo film Marvel, dopo il già citato Black Widow. Qui il protagonista è Shang-Chi, supereroe cinese apparso per la prima volta nei fumetti nel 1973: il suo "superpotere" consiste nella eccezionale abilità nelle arti marziali, in particolare nel kung-fu.

Protagonista è Simu Liu, attore canadese di origini cinesi che ha fatto la sua comparsa in serie come The Expanse e Fresh off the boat.

Data di uscita: luglio

Trailer

The Beatles: Get Back (Disney)

L'atteso documentario di Peter Jackson sui Fab Four, che sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma che, come quasi tutti i titoli di questa lista (e non solo) ha avuto dei ritardi a causa del Covid.

Ad agosto scorso abbiamo pubblicato un video con le prime anticipazioni: dopo l'introduzione di Peter Jackson, vediamo John, Paul, George e Ringo in divertenti immagini dell'epoca in cui avevano già i capelli lunghi e la barba (non John, di cui si vede la moglie Yoko Ono).

Data di uscita: agosto

Eternals (Marvel)

Ventiseiesimo film Marvel, terzo del 2021, il primo con protagonisti gli Eterni, gruppo di supereroi che fanno parte di un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti.

Dopo una tragedia che succede in seguito agli eventi di Avengers: Endgame, gli Eternals si riuniscono per salvare l'umanità dalla nuova minaccia dei Devianti.

Data di uscita prevista: 5 novembre

Trailer in lingua originale

Encanto (Disney)

Un musical d'animazione, con canzoni in spagnolo e altre in inglese, su una famiglia magica che vive in Colombia. Protagonista è una ragazzina, l'unica non magica della famiglia.

Data di uscita prevista: 24 novembre

Trailer