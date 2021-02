Il trailer di "Raya e l'ultimo drago", il nuovo film Disney in uscita a marzo in streaming (e al cinema)

In Italia negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Draghi... e quasi a farlo apposta oggi Disney ha pubblicato il trailer di "Raya e l’Ultimo Drago", il nuovo lungometraggio d’animazione targato Walt Disney Animation Studios, che arriverà in Italia a marzo al cinema (se e dove possibile) e dal 5 marzo su Disney+ con Accesso VIP.

Raya e l'Ultimo Drago arriva dopo un'attesa di quasi due anni dall'ultimo film di animazione targato Disney, ovvero Frozen II (e dagli autori proprio di Frozen e Oceania), dopo un 2020 in cui sono usciti i film Pixar Soul e Onward. Ma non sarà l'unica grande uscita di casa Disney di questo 2021, come vi abbiamo raccontato recentemente (e ci sarà anche un film di animazione ambientato in Italia).

Di seguito il trailer, tutte le informazioni sul film e su come vedere Raya e l'ultimo Drago in streaming, sia a pagamento sia gratis.

I trailer ufficiali di Raya e l’Ultimo Drago

Nella versione italiana del film, il cast di voci include l’attrice Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l’attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l’attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya).

Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

Ecco il trailer in italiano

Nella versione originale, l'elenco dei doppiatori vede Kelly Marie Tran come voce della protagonista Raya, mentre tra gli altri si segnala Sandra Oh, protagonista di Killing Eve e indimenticata dottoressa Cristina Yang di Grey's Anatomy, che sarà la madre di Raya. La lista dei doppiatori comprende poi: Gemma Chan (Namaari), Daniel Dae Kim (Benja), Benedict Wong (Tong), Izaac Wang (Boun), Thalia Tran (Little Noi), Alan Tudyk (Tuk Tuk), Lucille Soong (Dang Hu). Ecco il trailer in inglese

Di cosa parla Raya e l'Ultimo Drago: la trama

Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

"A Raya è stato portato via tutto", spiega la produttrice Osnat Shurer. "È completamente sola. Non le è rimasto nulla, a parte la spada di suo padre, il suo amico Tuk Tuk e il frammento di un oggetto che potrebbe essere magico. Si avventura nel mondo di Kumandra alla ricerca dell’ultimo drago, Sisu, con la speranza di riportare la pace nella sua terra”.

Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale.

Quanto costa vedere Raya su Disney+ da marzo a giugno con Accesso Vip

Oltre che eventualmente nei cinema dall'inizio del mese prossimo, Raya e l'ultimo drago sarà visibile dal 5 marzo su Disney+, ma solo con Accesso Vip. Che cosa significa Accesso Vip?

Significa che pagando 21,99 euro (su disneyplus.com e con l'app Disney+ su piattaforme selezionate, tra cui Apple, Google e Amazon), si potrà vedere il film ogni volta che si vuole fino al 4 maggio 2021 alle ore 08:59, a patto di avere un abbonamento valido a Disney+.

Quando si potrà vedere Raya in streaming gratis su Disney+

Per chi invece "non ha fretta", Raya e l'ultimo Drago sarà visibile gratis in streaming su Disney+ a partire dal 4 giugno 2021, anche qui ovviamente solo per gli abbonati alla piattaforma.