Selvaggia Lucarelli: "Tiziano Ferro evasore e ora il Governo lo sceglie come testimonial"

"È un onore enorme essere stato scelto dal Ministero per rappresentare questo magnifico progetto, a favore della promozione dei diritti dei nostri splendidi amici", così Tiziano Ferro annuncia su Instagram di essere il testimonial di 'Code di casa', un nuovo programma messo in campo dal Ministero della Salute per la difesa degli animali.

Il cantautore di Latina, che da anni vive a Los Angeles con il marito e due cani adottati al canile, è sempre in prima linea quando si tratta di amici a quattro zampe, dunque il volto perfetto per questa campagna, non però secondo Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha espresso il suo disappunto sulla scelta, rispolverando vecchi 'conti in sospeso' tra Ferro e lo Stato italiano: "Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro - scrive su Twitter - per i giudici 'ha un elevato livello economico e culturale, avrebbe dovuto avere un comportamento più etico'. A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Governo (ministero della salute) lo sceglie come testimonial".

Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avrebbe dovuto avere un comportamento più etico”. A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Governo (ministero della salute) lo sceglie come testimonial. pic.twitter.com/OE5Le5zFKq — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 2, 2021

Non sono d'accordo però i follower, che fanno notare alla giornalista come le due cose siano slegate. Un tweet su tutti a sintetizzare il pensiero pro-Ferro: "Non vedo attinenza fra le due cose. La sua scelta per questa causa è perfetta! Tiziano da questo punto di vista è un esempio per tutti". L'altro piatto della bilancia non resta comunque vuoto e più di qualcuno si schiera con la Lucarelli: "Eccerto, evade 6 milioni però è amico degli animali". Si sente odore dell'ennesima sterile polemica social.

Il post di Tiziano Ferro in cui annuncia il progretto in difesa degli animali