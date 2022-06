Su Netflix arriva Ambizione, una serie turca sullo scontro tra generazione x e z

Netflix sta per lanciare una nuova serie che dalle premesse sembra davvero molto interessante. Due donne, uno scontro generazionale e tutto il bello e il brutto di un'accecante desiderio di emergere e arrivare ai vertici della società. Si tratta di Ambizione, il nuovo titolo turco, di 8 episodi, che la piattaforma di streaming sta per distribuire e che vede la firma di una nota sceneggiatrice, Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questa nuova e attesa serie Netflix in lingua turca.

Di cosa parla Ambizione

La storia è quella di uno scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z. La serie composta da 8 episodi sarà prodotta da Ay Yap?m. La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

Quando esce Ambizione su Netflix

Ambizione debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.