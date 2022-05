Bang Bang Baby, il trailer e le anticipazioni della seconda parte della serie Prime Video

L'abbiamo definita "il primo capolavoro italiano di Prime Video", e in effetti il pubblico sta premiando la qualità di Bang Bang Baby, uscita con i primi 5 episodi il 28 aprile. Oggi Prime ha rilasciato un nuovo trailer, per alimentare l'attesa della seconda parte della prima stagione. Ecco dunque le immagini e tutte le informazioni per arrivare preparati alla parte 2 di Bang Bang Baby.

Quando esce la seconda parte di Bang Bang Baby

Gli ultimi cinque episodi della serie Original italiana Bang Bang Baby saranno disponibili da giovedì 19 maggio in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.

Cosa vedremo nei nuovi episodi (spoiler)

Cosa ne sarà di Alice Barone (ex Giammatteo) e di suo padre Santo (solo di nome), dopo che i Ferraù hanno scoperto l'omicidio di U Damerino (e della moglie, amante segreta di Santo)? In che circostanze avverrà il giuramento di Alice visto nella prima puntata attraverso un flash forward? Nonna Lina riuscirà a portare a termine l'affare sporco legato a Malpensa? Come si evolveranno i rapporti di Alice con l'amico Jimbo e con la insospettabile fiamma Rossano?

Sono tanti gli interrogativi che dovranno avere una risposta nei prossimi episodi, in cui finalmente vedremo quale sarà il destino della giovane protagonista interpretata dalla bravissima Arianna Becheroni, sospesa tra la sua vecchia vita di adolescente di Bussolengo e l'adrenalina della nuova carriera da criminale? Non ci resta che aspettare il 19 maggio per scoprire come andrà a finire questa avvincente storia ambientata nel 1986.

Il trailer di Bang Bang Baby parte 2

Ed ecco quindi alcune immagini inedite nel nuovo trailer di Bang Bang Baby, in uscita il 19 maggio su Prime Video.