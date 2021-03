Critics Choice Awards 2021: premi a "The Undoing" e "Lovecraft Country"

Donald Sutherland miglior attore non protagonista in una miniserie, Michael K. Williams miglior attore non protagonista in una serie drammatica. "The Undoing" e "Lovecraft Country" sono disponibili su Sky on demand

I Critics Choice Awards 2021 hanno premiato gli attori non protagonisti di due serie Hbo andate in onda in Italia su Sky Atlantic. In una serata dominata da Netflix ("The Crown" e "La regina degli scacchi" hanno vinto i premi principali nelle rispettive categorie), "The Undoing" e "Lovecraft Country" hanno potuto festeggiare grazie alle ottime performance di Donald Sutherland e Michael K. Williams.

Donald Sutherland ha rivelato, durante una chat su Zoom con la stampa dopo la sua vittoria, che ha pensato di essere lui l'assassino in "The Undoing" per quasi tutta la durata delle riprese. «La verità è che non lo sapevamo - ha detto l'attore - Ho sempre sospettato di essere io l'assassino. Nessuno nel cast conosceva l'identità del colpevole fino a quando non hanno girato l'ultima puntata. Non abbiamo ricevuto la sceneggiatura dell'episodio finale fino a poco prima di girarlo. Sul serio. E poi quando ho saputo chi era, il sollievo è stato così grande che sono rimasto senza parole». Seguitissima su Sky Atlantic, la miniserie di Susanne Bier era in lizza anche per il premio alla Miglior Miniserie (andato a La regina degli scacchi) e al Miglior attore protagonista. Hugh Grant è stato però superato dalla performance di John Boyega nella miniserie "Small Axe" di Steve McQueen.

Il secondo premio della serata per una serie Hbo se l'è aggiudicato Michael K. Williams per "Lovecraft Country". Nel suo discorso di ringraziamento l'attore ha colto l'occasione per parlare della necessità delle serie di raccontare più storie incentrate sulla "black culture". Parlando alla sala stampa dal backstage virtuale allestito al termine della premiazione, Williams ha detto che sperava che "Lovecraft Country" ispirasse soprattutto i giovani. «Quello che mi auguro maggiormente è che i giovani, in particolare i giovani della comunità nera, abbiano un'idea dell'eredità da cui veniamo. Devono conoscere la grandezza e tutti gli ostacoli che abbiamo superato per essere vivi oggi e non dimenticare tutte le persone che hanno combattuto, sono morte e hanno dato la vita per mettere fine alla schiavitù negli Stati Uniti».

