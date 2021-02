Elite 4: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie spagnola Netflix

Che Netflix abbia deciso di puntare sulle serie tv spagnole è cosa certa! Dopo il grande successo de La casa di carta, di cui siamo tutti in attesa dell'uscita della quinta stagione, la piattaforma di streaming ha scelto di dare spazio alle storie in lingua spagnola e mano a mano ha introdotto sempre più titoli di questo genere. Tra questi una delle serie più amate dal pubblico è stata proprio Elite. Questo prodotto Netflix, infatti, dopo il debutto nel 2018 con tre stagioni è stato un vero e proprio successo di pubblico al punto che i fan della serie sono in attesa trepidante dell'uscita della quarta stagione della serie. Ma facciamo allora il punto della situazione per capire quando uscirà Elite 4 e quali sono tutte le novità su questa spanish series tanto attesa.

Elite 4: novità sul cast e anticipazioni

Ogni anno e con ogni nuova stagione Elite ha sempre portato novità che non mancheranno neanche nella quarta stagione della serie. Elite 4, infatti, inizierà con l'arrivo di nuovi personaggi a Las Encinas tra cui nuovi studenti. Che ruolo avranno questi nuovi personaggi nella storia? Per scoprirlo dovremo aspettare l'uscita della stagione ma per ora sappiamo che questi nuovi volti della serie saranno interpretati da Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios e Pol Granch, Diego Martín e Andrés Velencoso.

Per quanto riguarda, invece, i personaggi storici di Elite, abbiamo la conferma che i fan potranno rivedere alcuni di loro nei nuovi episodi della serie, tra cui Itzán Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebecca), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar) e Georgina Amorós (Cayetana).

Elite 4: quando esce su Netflix

Quando esce Elite 4 su Netflix? È questa la domanda che in tanti si stanno facendo. Per ora, però, non abbiamo ancora conferma su una data precisa di uscita della nuova stagione anche perché la pandemia ha interrotto le riprese e fatto slittare la produzione di quest serie, così come di tanti altri titoli Netflix. Quello che sappiamo di certo, però, è che potremo vedere i nuovi episodi di Elite 4 nel 2021 e molto probabilmente entro questa estate. L'uscita di Elite 4 sulla piattaforma di stremaing era prevista per questo marzo inizialmente ma, per ora, non possiamo far altro che aspettare che Netflix confermi o meno la data di uscita della serie e, magari, riguardarci, nell'attesa, le vecchie stagioni di elite.