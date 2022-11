Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come ogni venerdì mattina, eccoci puntuali con i nostri consigli streaming Prime Video per il week end. Iniziamo con le novità, ma qui è opportuna una premessa: vi suggeriamo di vedere la nuova serie Celebrity Hunted 3, anche se a noi non è piaciuto moltissimo, perché almeno un tentativo è giusto farlo.

Altra novità in uscita è la commedia The People We Hate at the Wedding, mentre tra i contenuti in scadenza abbiamo selezionato due film molto diversi tra loro: da una parte la commedia italiana Figli, dall'altro un film drammatico che ci porta nella Detroit degli anni '60. A voi la scelta e buon week end!

Celebrity Hunted 3 (serie reality show Original, terza stagione) - data di uscita 17 novembre

Celebrity Hunted – Caccia all'uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” nove personaggi di spicco del panorama italiano: l'attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l'attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Dopo il successo delle prime due stagioni, l'edizione di quest'anno tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità.

The People We Hate at the Wedding (film Original) - data di uscita 18 novembre

Nell’esilarante e audace commedia The People We Hate at the Wedding, Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana, insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un’opportunità per ricongiungersi da (più o meno) adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta. Diretto da Claire Scanlon e scritto da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux e prodotto da Ashley Fox, Margot Hand, il film vede nel cast Allison Janney, Kristen Bell, Ben Platt, Cynthia Addai-Robinson, Dustin Milligan, Isaach De Bankolé, Karan Soni, Tony Goldwyn, Jorma Taccone, Julian Ovenden e John McMillan.

Figli (film 2020) - data di scadenza 22 novembre

I figli ti invecchiano, ma d’altra parte il tuo cuore non è mai stato così grande. Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice.

Detroit (film 2017) - data di scadenza 22 novembre

1968, Martin Luther King verrà ucciso sul balcone del Lorraine Motel di Memphis. Un anno prima, nel '67, la polizia fece una retata nel ghetto di Detroit in un bar dove si vendevano alcolici illegalmente: scoppiò una rivolta e la brutalità con cui operarono Guardia Nazionale ed esercito fu talmente grave da lasciare tutt'oggi una ferita aperta nella coscienza dell'umanità intera. Regia di Kathryn Bigelow.

