La casa di carta Corea torna su Netflix con una seconda stagione, tutte le anticipazioni

I ladri della banda del professore coreano stanno per tornare in azione. La seconda stagione del remake coreano de La casa di carta, infatti, sta per debuttare su Netflix con nuovi episodi per continuare il racconto di una delle storie più iconiche del panorama seriale mondiale. Dopo il successo del primo capitolo, La casa di carta Corea, diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae insieme ad Alex Pina coinvolto come produttore esecutivo, torna a regalare nuove emozioni con la parte due della storia. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi e dare un'occhiata al trailer della nuova stagione.

La casa di carta Corea, di cosa parla

La casa di carta Corea segue la trama della serie spagnola da cui è tratta e inizia con il piano del Professore di mettere insieme un gruppo di ladri per rubare 4 trilioni di won alla Zecca Unificata della Corea. A rendere interessante e diverso questo remake è il fatto che immagina una Corea con un'area economica condivisa con una riunificazione tra Nord e Sud dopo quasi 80 anni di divisione. La storia, oltre a questo adattamento culturale necessario, segue esattamente i risvolti di trama già delineati nella serie originale.

Quando esce La casa di carta Corea 2 su Netflix

I nuovi episodi del remake coreano de La casa di carta debutteranno su Netflix il prossimo 9 dicembre.