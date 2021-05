"Pam & Tommy", in arrivo la serie tv su "quel" video con Pamela Anderson e Tommy Lee

Hulu, la piattaforma di streaming di proprietà della Disney, ha annunciato la nuova serie tv Pam & Tommy, ispirata a quello che forse è il primo video virale della storia, ovvero il filmato a luci rosse della prima notte di nozze dell'attrice Pamela Anderson e del musicista Tommy Lee.

Era il 1998, e chi all'epoca era già adulto o quasi avrà sicuramente un ricordo su quel caso: il video fu rubato dalla casa dei due, che peraltro stavano per divorziare dopo tre anni di matrimonio e due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger.

Vediamo insieme quali sono le informazioni a disposizione sulla serie tv Pam & Tommy.

Che genere di serie tv sarà Pam & Tommy

Precisiamo subito una cosa: nonostante il tema al centro della storia, Pam & Tommy non sarà una serie tv erotica (o men che meno porno), ma avrà un taglio da commedia, almeno stando a quanto riporta The Hollywood Reporter.

I momenti drammatici non mancheranno, ma secondo i bene informati la serie sarà da ascrivere nel genere comedy (ma non sitcom).

Breve riassunto della vicenda del sextape rubato a Pam & Tommy

Nel 1995 Pamela Anderson, all'epoca al culmine della fama grazie al ruolo della bagnina CJ in Baywatch, conobbe Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe. Dopo meno di una settimana, precisamente quattro giorni, i due si sposarono.

Andarono quindi in luna di miele, un viaggio intimo sulla barca di lui, e registrarono dei video delle loro performace sessuali, video che in teoria dovevano restare privati.

Senonché nel 1998 la videocassetta (sì, all'epoca c'erano ancora i VHS) fu rubata dalla loro casa e il video fu distribuito online. Anderson e Lee denunciarono la società distributrice, che si chiamava Internet Entertainment Group, e arrivarono a un accordo tra le parti, che però non impedì al video di essere diffuso e visto in tutto il mondo, in un'epoca in cui ancora non esistevano i siti di video a luci rosse.

Peraltro, Pamela Anderson ebbe in seguito un problema simile con il marito successivo, il musicista Bret Michaels, ma in quel caso la denuncia servì, se non a impedire che il video di 4 minuti fosse diffuso, almeno a impedire la diffusione del video integrale.

Il cast della serie tv Pam & Tommy

Nella serie tv prodotta da Hulu (senza che fossero coinvolti i due ex coniugi), il ruolo di Pamela Anderson sarà interpretato da Lily James (Downtown Abbey, Cenerentola), mentre la parte di Tommy Lee sarà interpretata da Sebastian Stan, che sempre per la Walt Disney è tornato recentemente a recitare la parte MCU di Bucky Barnes in The Falcon and The Winter Soldier.

L'unico altro attore citato da Hulu è Seth Rogen, che, oltre a essere produttore esecutivo, secondo The Hollywood Reporter dovrebbe coprire il ruolo di colui che materialmente rubò il video a luci rosse dalla casa.

Quando esce Pam &Tommy? E dove?

Non ci sono ancora date ufficiali sull'uscita della serie tv Pam & Tommy su Hulu negli USA, ma presumibilmente dovrebbe debuttare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

In Italia, invece, è molto probabile, per non dire certo, che Pam & Tommy sarà rilasciata in streaming su Star, la sezione per adulti (ma non nel senso di video erotici, ovviamente) di Disney+.