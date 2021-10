Rick e Morty 6 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Ha fatto il suo debutto oggi con la quinta e attesissima stagione ma i fan di Rick e Morty, la serie animata Netflix ideata da Justin Roiland e Dan Harmon su una parodia del film Ritorno al Futuro, stanno già pensando al futuro della loro serie animata preferita. Rick e Morty 6 ci sarà? Continueranno le avventure dello scienziato sociopatico e di suo nipote alle prese con viaggi nell'universo, introspezioni psicologiche e tante avventure strampalate? Scorpiamolo insieme!

Rick e Morty 6 ci sarà? Ecco cosa sappiamo

Era il 10 maggio 2018 quando il canale americano Adult Swim che distribuisce Rick e Morty ma anche altri prodotti animati di successo come I Griffin, Robot Chicken e molti altri, aveva scelto di rinnovare, prima del debutto della quarta stagione, la serie animata per 70 ulteriori episodi che avrebbero composto Rick e Morty 5 ma anche le successive stagioni. Quindi, ipotizzando che ogni stagione sarà composta da 10 episodi sembra evidente che la stagione 6 ci sarà e che le avventure di Rick e Morty proseguiranno fino al decimo capitolo di serie.

Ma quale sarà la trama di Rick e Morty 6? Per ora non abbiamo certezze su quali saranno i risvolti nella storia raccontata da questa brillante serie cosmic horror che, tra l’altro è improntata sul genere antologico con ogni episodio a sé stante ma possiamo dedurre qualcosa analizzando il finale della stagione 5. Rick e Morty 5 si conclude con Evil Morty che mette in pratica il suo piano malefico per abbattere la Curva Finita Centrale e distruggere la Cittadella, ammazzando, così, tutti i Rick e Morty e adesso che il muro è distrutto, Rick e Morty possono finalmente essere quello che vogliono. Evil Morty, però, continua a nascondersi e Rick non ha più la sua Sparaporte.

Cosa accadrà adesso? Non ci resta che aspettare ulteriori news per scoprirlo.

Quando esce Rick e Morty 6 su Netflix

Gli episodi della stagione 5 di Rick e Morty hanno fatto il loro debutto nel catalogo Netflix oggi stesso, 22 ottobre e per quanto riguarda la sesta stagione della serie, anche se non abbiamo ancora una data definitiva possiamo immaginare che potrebbe essere pubblicata su Netflix tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.