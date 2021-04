Le serie tv per bambini e famiglie in arrivo su Netflix ad aprile 2021

Sono tante le novità che il mese di aprile porterà nel mondo di Netflix, dalle nuove serie tv ai nuovi film, fino a passare per i documentari. La piattaforma di streaming, però, non ha pensato solo al suo pubblico di adulti ma ha tanti nuovi titoli da proporre anche ai suoi più piccoli spettatori. Ecco allora tutte le nuove uscite Netflix per bambini e famiglie di questo nuovo mese. Ce n'è per tutti i gusti e, soprattutto, tutte le fasce d'età. Tra avventure, sfide, storie di crescita e tante cose da imparare ecco i titoli da guardare in famiglia, o far vedere ai propri bimbi, sul catalogo della piattaforma in questo mese.

La famiglia McKellan - Stagione 2 - dal 5 aprile

Arriva la seconda stagione della commedia con protagoniste Loretta Devine (Grey’s Anatomy, The Carmichael Show) e Tia Mowry (Sister, Sister, Mamma in un istante). La storia raccontata nei nuovi episodi della serie seguirà la nuova vita dei McKellan in Georgia. Non mancheranno risate, dinamiche familiari, amicizie e tanto tanto divertimento.

Gli ultimi ragazzi sulla Terra: Felice apocalisse! - dal 6 aprile

Netflix regala ad aprile al suo pubblico di più piccoli una nuova serie animata tratta dalla collana di bestseller del New York Times dal titolo Gli ultimi ragazzi sulla Terra. Il tredicenne Jack Sullivan vive in una casa sull'albero insieme ai suoi amici studenti di una scuola media di periferia. I ragazzi giocano ai videogiochi, mangiano caramelle ma, all'improvviso, si ritrovano a lottare contro gli zombie dopo un'apocalisse. L'avventura è dinamica e divertente con tanti personaggi curiosi che intratterranno il loro percorso.

Arlo il giovane alligatore - dal 16 aprile

La nuova serie Netflix Arlo, il giovane alligatore racconta la storia di un ragazzo metà umano e metà coccodrillo che decide di abbandonare la sua vita nella palude dopo aver scoperto di essere originario di New York per andare alla ricerca del padre scomparso.

Fast & Furious: Piloti sotto copertura: Messico - dal 16 aprile

Per i bimbi amanti delle auto ecco che Netflix propone il cartone: Fast & Furious: Piloti sotto copertura: Messico, una serie che mette al centro un gruppo di giovani piloti incastrati per un crimine che non hanno commesso e che intraprendono una missione a Città del Messico per provare la loro innocenza e fare giustizia sul caso.

Izzy nel mondo dei koala - stagione 2 - dal 20 aprile

Una storia dolce che racconta l'amore di una ragazzina di nome Izzy Bee e della sua famiglia per un koala che ha bisgno di aiuto a causa del problema degli incendi che sta colpendo l'Australia. Un racconto di attualità e amore per gli animali ideale per i bimbi sensibili al tema e per le famiglie che ci tengono a insegnare questi valori ai propri figli.

David Attenborough: la vita a colori - dal 22 aprile

Questo è il racconto di un uomo che attraversa il mondo passando dalle foreste pluviali in Costa Rica alle innevate Highlands scozzesi per svelare per la prima volta le straordinarie tecniche con cui gli animali utilizzano i colori. Si tratta di David Attenborough e la sua storia, dal 22 aprile, sarà su Netflix.

Go! Go! Cory Carson - stagione 4 - dal 27 aprile

Arriva una nuova stagione di Go! Go! Cory Carson, la serie animata dedicata ai più piccoli. Questa è la storia di Cory, un'automobile sempre in giro pronta a vivere nuove avventure con nuovi amici o con sua sorella.