I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio e, se ci sono diversi titoli di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altri che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 24 al 30 maggio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa ultima settimana del mese.

Abbiamo selezionato tre highlight dal docu bio su uno degli esponenti più noti del mondo del calcio italiano alla comedy sulla terza età fino a passare per il supernatural in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto senza tralasciare anche la riflessione.

Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa ultima settimana di maggio.

Debutta "Il Divin Codino", il docu-bio su Roberto Baggio (26 maggio)

Il 26 maggio uscirà su Netflix l'attesissimo film su Roberto Baggio 'Il Divin Codino'. Il documentario prende il titolo dal soprannome più noto del vincitore del Pallone d'oro nel 1993 e sarà un racconto della vita e della carriera di Baggio con filmati d'epoca, immagini inedite e interviste non solo al protagonista ma anche ad alcuno dei suoi innumerevoli compagni di squadra, avversari o allenatori. Si tratterà di una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori.

Torna Il Metodo Kominsky con la terza (e ultima) stagione (28 maggio)

Debutta il 28 maggio il gran finale del Metodo Kominsky con 6 nuovi episodi inediti che faranno tornare sul piccolo schermo il premio Oscar Michael Douglas nei panni di Sandy Kominsky. In questa nuova stagione, Sandy, dovrà affrontare i problemi della vecchiaia senza il miglior amico Norman Newlander (il premio Oscar Alan Arkin) e la situazione si complicherà ulteriormente con l'arrivo di Roz Volander (la candidata agli Oscar Kathleen Turner), ex moglie di Sandy. In questa stagione, Il metodo Kominsky tratterà temi quali denaro, morte, amore, omicidio e la realizzazione dei sogni. Praticamente come al solito. Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osment riprendono i loro ruoli di guest star. Al contempo divertente e toccante, la serie premiata ai Golden Globe "Il metodo Kominsky" è una commedia con episodi di trenta minuti ciascuno girati utilizzando la tecnica della telecamera singola e nasce da un'idea di Chuck Lorre, candidato a nove premi Emmy. Lorre, Al Higgins e Douglas sono i produttori esecutivi della serie, prodotta da Chuck Lorre Productions, Inc. in associazione con Warner Bros. Television.

Escono i nuovi episodi di Lucifer 5B (28 maggio)

Come era stato annunciato da Netflix lo scorso mese con la pubblicazione della data sua uscita, Lucifer tornerà sulla piattaforma di streaming il prossimo 28 maggio con gli episodi inediti della seconda parte della quinta stagione. La prima parte di Lucifer 5 aveva debuttato lo scorso agosto 2020 e sarà proprio dal finale di serie che i nuovi episodi riprenderanno. La storia, infatti, continuerà proprio da dove si era conclusa e nello specifico dal cliffhanger finale. La prima metà della quinta stagione di Lucifer, infatti, vedeva, nella scena finale, Dio che, manifestatosi davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael era pronto ad acquietare lo scontro tra i tre. Cosa accadrà ora? Manca davvero poco per scoprirlo.