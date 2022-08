The Sandman 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

È appena uscito su Netflix The Sandman, il dark fantasy basato sull'omonimo fumetto di Neil Gaiman che racconta la storia di Morfeo e del suo regno dei sogni. Una via di mezzo tra racconto epico, fantasy, racconto storico e storia moderna, questa serie di dieci episodi sta già facendo parlare di sé ed è una delle più attese di Netflix di tutto il 2022. Ma dopo questo primo capitolo, torneremo a vedere ancora Tom Sturridge nei panni di Morfeo? Per ora non abbiamo ancora una conferma che Netflix abbia intenzione di continuare la storia di The Sandman, molto probabilmente dovrà vedere come la serie sarà accolta dal pubblico nelle prima settimane dalla sua uscita, ma c'è del sentore nell'aria che questa incredibile storia non possa concludersi con una sola stagiione. Entriamo più nel dettaglio.

Di cosa parla The Sandman

La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza. C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

The Sandman 2: cosa potrebbe accadere nella trama

The Sandman 2 continuerebbe, senza dubbio, il racconto della vita di Morfeo e del suo regno dei sogni concentrandosi sull'imminente lotta tra lui e Lucifero che sta mettendo su un piano per vendicarsi di lui e della battaglia persa contro il re dei sogni nella prima stagione della serie. In più potremo vedere il ritorno del Corinzio, personaggio chiave del primo capitolo di serie che potrebbe tornare a "disturbare" le vite delle persone in sonno ma anche quella di Morfeo e anche Desiderio, altro personaggio importante della prima stagione potrebbe tornare a cercare di annientare suo fratello Morfeo che non avrà vita facil nel suo regno incantato dove ogni fantasia degli esseri umani può diventare realtà.

Quando uscirà The Sandman 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora la certezza del rinnovo di The Sandman su Netflix, anche se sembra molto probabile e se così dovesse essere possiamo aspettarci di vedere la seconda stagione della serie sul catalogo della piattaforma di streaming tra il 2023 e il 2024.