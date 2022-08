La spiegazione del finale di The Sandman

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix con 10 episodi uno più avvincente dell'altro. Stiamo parlando di The Sandman, la nuova serie rivelazione di Netflix che dà vita alla storia dell'omonimo fumetto di Neil Gaiman, considerato uno dei migliori mai scritti. Questa serie, un dark fantasy con sfumature mitologiche racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni, e trascina in un mondo incantato, il regno dei sogni, dove questi prendono vita e danno agli umani la possibilità di vivere una vita alterntiva, almeno per qualche ora al giorno. Ma cosa accade quando Morfeo viene catturato e non c'è più nessuno a governare i sogni? Il mondo va nel caos e le persone cadono in un sonno profondo da cui non riescono più a svegliarsi. Se la trama è giù avvincente di suo, il finale di questa serie lo è ancora di più perché lascia al pubblico un bel cliffhanger che fa già assaporare l'aria di una seconda stagione.

Come finisce The Sandman

Nell'ultimo episodio di The Sandman ci troviamo di fronte al vortice che rischia di distruggere per sempre il mondo dei sogni, e di conseguenza il mondo reale, mandando tutto nel caos. L'unico che può uccidere il vortice, ed è intenzionato a farlo, è Morfeo ma dovrà avere a che fare con il fatto che il cosiddetto vortice altro non è che una ragazzina, la figlia dell'unica persona che è riuscita a svegliarsi dal coma profondo in cui sono caduti gli uomini alla scomparsa di Morfeo. E non è finita qui perché questa giovane ragazza, di nome Rose, è stata avvicinata dall'acerrimo nemico di Morfeo, il "cattivo", re degli incubi che tutti conoscono come Il corinzio e che altro non è che una creazione dello stesso Morfeo. Il corinzio vuole usare Rose per distruggere Morfeo e impossessarsi del suo regno ma viene scoperto dal re dei sogni che lo distrugge con le stesse mani con cui l'aveva creato. Ora, però, il mondo dei sogni è nel caos più totale e inizia a mescolarsi con il mondo reale creando paradossi che devono essere gestiti in qualche modo. L'unica a poter salvare tutti è Rose che spinta dalla volontà di salvare suo fratello e sua nonna, deciderà di farsi uccidere da Morfeo per ristabilire l'equilibrio. Il vortice, dopotutto, è un evento casuale che si verifica inaspettatamente e senza preavviso ogni tot anni senza che mai nessuno sia riuscito a capirne la causa. Morfeo, così, è pronto a eliminare Rose ma sua nonna rivelerà che la causa della creazione del vortice è stata lei e la sua relazione con un uomo dagli occhi d'oro e suggerirà alla ragazza, che si trova nel mondo dei sogni, di guardare dentro di lei e dare a Morfeo quello che la rende il vortice, cioè il suo cuore che verrà poi subito distrutto. Morfeo, dopo aver eliminato il vortice capirà subito chi è che l'ha creato, proprio l'uomo dagli occhi oro che è suo fratello Desiderio, un altro immortale come Morfeo, che è sceso nel regno degli umani per unirsi con una mortale e creare volontariamente un vortice per distruggere suo fratello.

Inoltre, alla fine dell'episodio, scopriamo che Lucifero, che durante la serie aveva perso un combattimento contro Morfeo, decide di vendicarsi con il re dei sogni e prepara un piano per distruggerlo.