Cosa succede nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’? Quali saranno i colpi di scena che animeranno le vite dei personaggi che gravitano dentro e fuori palazzo Palladini? Le anticipazioni per le puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021 raccontano di Silvia e Michele, di Samuel alle prese con le richieste di Alberto, ma soprattutto della misteriosa figura di Pietro Abbate, new entry che tanto sta sconvolgendo i programmi di Roberto Ferri.

Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda nei prossimi episodi, come sempre in onda alle 20.40 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021

Proseguono le difficoltà di Silvia e Michele. Mentre lei continua a ricevere le attenzioni sempre più galanti di un cliente del Vulcano, Giancarlo, Michele si prepara a seguire un corso di giornalismo. Pietro Abbate è sempre più protagonista. Franco ha un durissimo faccia a faccia con lui, mentre Roberto prova a capire di più del suo passato. Il rancore che cova nei suoi confronti è troppo, e immagina ci sia un motivo. Ferri realizza di trovarsi in una situazione complessa: Abbate non si fermerà finché non sarà riuscito a rovinarlo.

Nel frattempo Vittorio fa di tutto per tenersi a distanza da Speranza, ma la cosa gli risulta difficilissima. Samuel è pressato da Alberto perché lasci il seminterrato da poco avuto in affitto. Nel frattempo è preoccupato dal fatto che Silvia pare davvero interessarsi a Giancarlo. C’è anche spazio per un colpo di scena: Ferri raggiunge un accordo con Pietro Abbate. Filerà tutto liscio?