Le anticipazioni di ‘Un posto al sole’ per la prossima settimana raccontano di nuove dinamiche che riempiono di colpi di scena la trama della soap di Rai3. Da Fabrizio che alimenta le tensioni con Marina al giallo dell’aggressione di Susanna che pare a una svolta, passando per la storia di Michele e Silvia, di seguito i dettagli sulle prossime puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all’8 ottobre 2021

Fabrizio continua a vivere particolarmente male le difficoltà del pastificio e sembra precipitare sempre più in un vortice autolesionistico. La sua dipendenza dall'alcol, in particolare, aumenta le tensioni coniugali con Marina, e questa si ritrova Roberto più vicino che mai.

I sospetti per l’aggressione a Susanna si concentrano su Pasquale, mentre Niko vive momenti di grande angoscia. Ornella dà un’importante lezione di vita a Patrizio, il quale insiste perché Clara organizzi il battesimo di Federico. Intanto, Mariella e Guido invitano a cena Silvia e Michele, ma non si rivela una grande idea: per colpa di Giancarlo, Silvia trascorre una serata orribile. Eppure sembra non riuscire a stare lontana da lui. Michele è ormai sul punto di fare una dolorosa scoperta.

Serena prova a ricostruire le stesse circostanze che contribuirono all’epoca a far scoppiare il suo amore con Filippo, convinta possa essere utile avere un approccio più spensierato con lui. Le cose sembrano volgere al meglio, ma Viviana fa di nuovo capolino nelle loro vite. A questo punto però Filippo vuole essere corretto e mette le cose in chiaro con Viviana.