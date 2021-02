Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate in onda nella settimana dall’8 al 12 febbraio si incentrano sul ritorno a Napoli di Nunzio, ma anche sulla storia travagliata di Clara e Alberto e sul rapporto tra Chiara e Michele. La seguitissima soap di Rai Tre , come sempre, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 20.45 ed è pronta a regalare nuovi colpi di scena, come ha anticipato a Today il suo produttore creativo Fabio Sabbioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dall’8 al 12 febbraio 2021

Franco indaga con discrezione su Nunzio. Vuole capire come mai il ragazzo ha deciso improvvisamente di ritornare a Napoli. Scopre quello che sospettava: ha pesanti debiti cui deve far fronte. Alberto e Clara vengono invitati a partecipare a una serata mondana del Circolo. Ne nascono parecchie tensioni, finché lui non decide comunque di andarci, anche se in compagnia di Barbara. Lì però incontra Roberto, Flippo e Serena.

Michele, intanto, prova a convincere Chiara che sarebbe meglio rinunciare all'idea di intervistare Silvia. La ragazza però non vuole in alcun modo cambiare idea. Mentre Cerruti tenta ìn tutti i modi dì far pace con il dottor Sarti, Salvatore e Bruno si sono riconciliati, ma a Bice non basta. Nel frattempo Diego accetta di andare al laboratorio di arte presepiale con Raffaele.