Vikings Valhalla 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo

Vikings Valhalla 3 ci sarà? Avrà un terzo e nuovo capitolo questa serie che sta appassionando sempre più spettatori con la sua storia ambientata 100 anni dopo la storia di Vikings? Fan, state pure tranquilli perché la serie Netflix sequel di Vikings è già stata rinnovata per una terza stagione ancora prima dell'uscita della seconda. Lo scorso marzo, infatti, la piattaforma di streaming annunciava il rinnovo di questa serie per ben due stagioni, la seconda e la terza, mesi e mesi prima che il capitolo 2 della serie venisse distribuito da Netflix. Una scelta, da parte di Netflix, che fa riflettere su quanto questo titolo abbia superato le aspettative, pur essendo uno spin-off, accaparrandosi una grandissima fetta di pubblico al punto da "vincere" il rinnovo Netflix anticipato, non sempre riservato a tutte le serie dello streamer.

Un grande traguardo per Vikings Valhalla che può, così, continuare a raccontare la sua storia anche dopo il finale della seconda stagione, andata in streaming solo un giorno fa e già record di visualizzazioni. Ma cosa sappiamo finora sul continuo di Vikinga Valhalla? Cosa racconterà la serie nella prossima stagione?

Le anticipazioni su Vikings Valhalla 3

È un po' troppo presto per sapere che direzione prenderà la terza stagione, ma sappiamo che Jeb Stuart continuerà a dirigere la serie. Sappiamo anche che Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter) e Leo Suter (Harald Sigurdsson) riprenderanno i loro ruoli. Le riprese della terza stagione di Vikings Valhalla sono iniziate amaggio 2022 e durate tutta l'estate ad Ashford e Wicklow in Irlanda. Per quanto riguarda la trama della nuova stagione, riprenderà dal finale del capitolo due che ha visto diversi colpi di scena per molti personaggi principali tra cui anche morti inaspettate. (SPOILER) C'è Olaf, infatti, che muore per mano di Freydis, anche Jorundr perde la vita nel finale di Vikings Valhalla 2, altro personaggio che perde la vita nel finale di stagione è Mariam, la donna amata da Leif che non riesce a battere la malattia. E poi c'è Freydis che decide di avere una tregua con la regina Aelfgifu. Infine c'è Eleana che, dopo aver raggiunto Costantinopoli insieme a Harald viene incoronata imperatrice e ci aspettiamo, con la nuova stagione, di vedere un po' di dinamiche nel triangolo amoroso Harald-Eleana-Freydis.

Quando esce Vikings Valhalla 3 su Netflix

Per sappiamo ancora quando usciranno su Netflix i nuovi episodi di Vikings Valhalla ma possiamo immaginare di poterli vedere nei primi mesi del 2024.