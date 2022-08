Stasera in tv, cosa vedere martedì 23 agosto 2022

Oggi, martedì 23 agosto, i film proposti dalla televisione italiana vanno dalla spensieratezza alla satira, fino al riflessivo impegno. In più troviamo format d’attualità - da Filorosso a Controcorrente speciale - che ci hanno tenuto compagnia nel corso di questa calda estate italiana.

Filorosso (21.20, Rai 3)

Nato come programma di approfondimento ideato per aggiornare gli italiani anche durante la stagione estiva, Filorosso ha fatto i conti nel corso delle ultime settimane con le elezioni del prossimo 25 settembre. Il programma di Giorgio Zanchin giunge questa sera alla sua ultima puntata: dalla prossima settimana torna Cartabianca con Bianca Berlinguer.

Controcorrente speciale (21.20, Rete 4)

Anche la versione speciale del martedì di Controcorrente approda stasera all’ultimo appuntamento. Questa versione è stata ideata e mandata in onda da Rete 4 subito dopo le dimissioni di Mario Draghi. Partendo dalla fine della sua legislatura, il programma ha cominciato a guardare avanti, proiettandosi verso le elezioni di settembre. Il prossimo martedì torna “Fuori dal coro”, con Mario Giordano.

Buongiorno papà (21.20, Canale 5)

Storia di Andrea, vicino ai 40 anni ma ancora superficiale nei rapporti interpersonali. Quando un giorno bussa alla sua porta una 17enne che dice di essere sua figlia, dovrà forse responsabilizzarsi. Una gradevole commedia firmata da Edoardo Leo, che si ritaglia un ruolo e dirige Raoul Bova, Rosabell Laurenti Sellers e Marco Giallini; irresistibile, quest’ultimo, nella parte del nonno rocker.

Ferie d’agosto (21.00, Cine 34)

Due famiglie agli antipodi si trovano a condividere il luogo delle vacanze estive (Ventotene, provincia di Latina). La convivenza sarà dura e le differenze sociali e caratteriali emergeranno presto. Il film balneare di Paolo Virzì vuole rifarsi alla risata e il cinismo della commedia italiana tradizionale, non certamente alle volgarità da Cinepanettone. Ricchissimo il cast, capitanato da Sabrina Ferilli e Silvio Orlando.

Silence (23.35, Rai Movie)

Giappone, XVII secolo. Due missionari gesuiti portoghesi, padre Rodrigues e padre Garupe, assistono alle persecuzioni e le violenze di un paese che vuole cancellare anche il minimo barlume di occidentalizzazione. Saranno costretti a interrogarsi sul silenzio di Dio. Il cattolico Martin Scorsese voleva da molti anni adattare il romanzo di Shûsaku Endô. Non compiuto come i suoi massimi capolavori, resta comunque un film complesso oltre che interessante, capace di porre allo spettatore domande non scontate.