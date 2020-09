Sulla mia pelle, il film sulla morte di Stefano Cucchi questa sera in tv

La tragica storia della morte di Stefano Cucchi in tv, raccontata dal film Sulla mia pelle. Andrà in onda questa sera, sabato 12 settembre, alle 21:00 su Rai 3. La pellicola, del 2018, è stata diretta da Alessio Cremonini e interpretata da Alessandro Borghi. Alle 20:45 Federica Sciarelli presenterà il film con la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, e l’avvocato Fabio Anselmo.

Il film è stato presentato, il 9 agosto 2018, in anteprima alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti” dove è stato il film d’apertura. Con ben sette minuti di applausi la pellicola è stato un successo. Non pochi i riconoscimenti tra cui il Premio Pasinetti, Premio Brian UAAR, Premio FEDIC destinato "all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore". Nel 2019 anche i David di Donatello lo hanno premiato con la statuetta come Miglior regista esordiente ad Alessio Cremonini, Miglior produttore a Cinemaundici e Lucky Red, Miglior attore protagonista a Alessandro Borghi e il David giovani ad Alessio Cremonini.

Sulla mia pelle è stato realizzato da Netflix e due anni dopo la sua uscita arriva in prima visione sulle reti del servizio pubblico.

Sulla mia pelle, la trama del film questa sera in tv

La storia di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all’ospedale Sandro Pertini di Roma mentre era in stato di detenzione, e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

Omicidio Stefano Cucchi: la condanna nel 2019

Nel novembre 2019 è arrivata la sentenza definitiva del processo bis per la morte di Stefano Cucchi. Sono stati condannati per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, è stato assolto Francesco Tedesco. La decisione è arrivata dopo ore di Camera di Consiglio dei giudici della Corte d'Assise di Roma svoltasi nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, al termine del processo "Cucchi bis" sulla morte del giovane romano.

La sorella, Ilaria Cucchi, che ha sempre lottato per portare alla luce ciò che veramente successe commentò così: "Oggi ho mantenuto la promessa fatta a Stefano dieci anni fa quando l'ho visto morto sul tavolo dell'obitorio. A mio fratello dissi: 'Stefano ti giuro che non finisce qua'. Abbiamo affrontato tanti momenti difficili, siamo caduti e ci siamo rialzati, ma oggi giustizia è stata fatta e Stefano, forse, potrà riposare in pace. Ci sono voluti 10 anni e chi è stato al nostro fianco ogni giorno sa benissimo quanta strada abbiamo dovuto fare. Ringrazio tutti coloro che non ci hanno abbandonato e ci hanno creduto, assieme a noi".

Sulla mia pelle, il cast del film

Alessandro Borghi: Stefano Cucchi

Max Tortora: Giovanni Cucchi

Jasmine Trinca: Ilaria Cucchi

Milvia Marigliano: Rita Calore

Andrea Lattanzi: Emanuele Mancini

Tiziano Floreani: Luca