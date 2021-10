Dodici anni senza Stefano Cucchi, il messagio di Fedez per la sorella Ilaria

Dodici anni senza Stefano Cucchi. Era il 22 ottobre del 2009 quando il 31enne romano, arrestato 10 giorni prima perché sorpreso in possesso di droga, morì in seguito a gravi lesioni riportate dopo le percosse ricevute la notte del fermo, in caserma, dai due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, condannati per omicidio soltanto due anni fa.

La sorella Ilaria, che non ha mai smesso di lottare per portare a galla la verità, continua a ricordare il fratello, ogni anno, con una marcia pacifica nel luogo dell'arresto, in via Lemonia, a Roma. Non potrà esserci Fedez, da sempre in prima linea per riscattare la dignità e la memoria di Stefano Cucchi, ma ha voluto comunque metterci il suo con un video inviato ad Ilaria e pubblicato sui social: "Nutro un'immensa ammirazione per Ilaria - ha detto il rapper - perché credo che ci abbia insegnato una grande lezione, ovvero che quando si ha una grande verità da difendere non si deve mai abbandonarla, con la consapevolezza che prima o poi la verità verrà a galla. Ci ha insegnato anche che lo Stato ha il dovere di difendere i propri cittadini, che lo ha ricordato più che altro".

L'appello di Fedez a Istituzioni e forze dell'ordine

Nel video Fedez lancia un appello a Istituzioni e forze dell'ordine, che "dovrebbero avere a cuore la protezione dei più deboli, perché non c'è niente di più viscido di essere forti coi deboli e servizievoli coi potenti". E conclude: "Lo Stato deve aprire gli occhi, accettare le proprie responsabilità e imparare dai propri errori per maturare. E' naturale che un grande Stato commetta grandi errori, ma scaricare la responsabilità sulle vittime rimane un atto diabolico".