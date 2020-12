Tom Cruise sbrocca alla troupe (che viola le norme anti-covid): ecco l'audio che fa il giro della rete

Tom Cruise impreca contro due membri della troupe, sorpresi troppo vicini davanti ad un computer, non rispettando cosi' il distanziamento sociale. Nelle ultime ore il tabloid britannico 'The Sun' ha lanciato una delle sue 'bombe': ha pubblicato un audio registrato sul set del film 'Mission Impossible 7', attualmente attivo negli studi della Warner Bros a Leavesden, nei pressi di Londra, si sente l'attore perdere la pazienza.

"Non voglio mai piu' vedere cose del genere. Se succede di nuovo siete licenziati ca**o. E se vedo violazioni da altri membri della troupe, succedera' la stessa cosa", ha detto il protagonista e il produttore della pellicola. "Noi siamo un modello perche' Hollywood e' tornata a girare film grazie a noi.

La sera - ha continuato Cruise - sono sempre al telefono con ogni c***o di compagnia di assicurazione e produttori che ci prendono come riferimento. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, figli di pu****a. Non ci sono scuse per questo, ditelo pure alle persone che stanno perdendo le proprie case perche' la nostra industria sta fallendo: non ci sara' cibo sulle loro tavole".

Questo e' stato un duro colpo per Cruise, dopo che sul set italiano due persone sono risultate positive al Coronavirus costringendo la produzione a fermare il set per due giorni.