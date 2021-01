Adriano Celentano: "Io e Claudia chiusi in casa da un anno, farò il vaccino"

In collegamento telefono a "Domenica In" per fare una sorpresa all'amica Giovanni Ralli, il Molleggiato ha detto aspetta di potersi vaccinare

Adriano Celentano ha fatto irruzione telefonicamente a “Domenica In”, prendendosi la scena durante l’intervista di Mara Venier all’amica Giovanna Ralli. Il Molleggiato ha fatto una sorpresa proprio all’attrice romana, per farle gli auguri in occasione dei suoi 86 anni e ricordare i tempi in cui entrambi lavoravano in teatro (lei in scena protagonista di una famosa commedia musicale, lui tra la claque).

“Stavo mangiando una mela davanti alla tv, poi ho detto a Claudia: ‘Ma sarà mica Giovanni Ralli? Impossibile, sarà sua figlia… Sono rimasto colpito dalla sua freschezza e dalla sua bellezza. Hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più”, ha scherzato Adriano Celentano, facendo i complimenti alla sua amica di un tempo. Giovanna Ralli ha confidato il segreto della sua longevità e della sua freschezza: “Non ho mai amato la vita mondana, esiste solo la famiglia. Faccio una vita tranquilla”.

Adriano Celentano: "Non ho mai fatto il vaccino, ma stavolta lo farò"

E una vita tranquilla è anche quella che Adriano Celentano conduce con la sua Claudia Mori. “Io e Claudia siamo rinchiusi in un casa da un anno. Proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe…”, ha detto ridendo il Molleggiato, riferendosi alla clausura forzata che anche la coppia più bella del mondo, come tutti, sta osservando contro la diffusione della pandemia.

Quando sarà, anche loro faranno il vaccino, ha detto Celentano. “Non ho mai fatto il vaccino, ma stavolta lo farò”.