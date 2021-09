La storia di Aenne Burda, protagonista del film in onda stasera su Canale 5

Oggi, giovedì 2 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il film "Aenne Burda – La donna del miracolo economico", incentrato sulla vita dell’editrice del Gruppo Burda che è tutt’ora considerata uno dei simboli del miracolo economico tedesco.

Il film è diretto da Francis Meletzky e ripercorre la carriera dell’ideatrice della popolare rivista femminile Burda, pensata per permettere alle donne reduci dal Dopoguerra di creare gli abiti a casa loro, a un costo contenuto, grazie ai cartamodelli contenuti nel giornale.

Chi era Aenne Burda

Aenne Burda nacque a Offenburg, nell'Impero germanico, nel 1909. A 17 anni lasciò la scuola superiore per iniziare a lavorare come cassiera e qualche anno dopo conobbe lo stampatore ed editore Franz Burda, figlio del fondatore della tipografia Burda, con cui iniziò una storia d’amore che le diede tre figli e la possibilità di iniziare una straordinaria carriera nell’editoria.

Aenne e suo marito contribuirono ad espandere l'azienda di famiglia nelle riviste femminili: nel 1949 fondò una casa editrice di riviste di moda nella sua città natale Offenburg e contestualmente cominciò a pubblicare la rivista Favorit, in seguito rinominata Burda Moden. La popolarità maggiore arrivò dopo il 1952, quando iniziò ad abbinare alla rivista cartamodelli per realizzare alcuni dei vestiti illustrati nei servizi di moda. Oggi Burda Fashion è pubblicata in 90 paesi in 16 lingue diverse.

Aenne Burda è morta il 3 novembre 2005, all'età di 96 anni.

Aenne Burda – La donna del miracolo economico, trama del film di Canale 5

Offenburg, nel 1949. La vita di Aenne viene sconvolta dalla scoperta del tradimento del marito, padre dei suoi tre figli. La società bigotta di quei tempi, le impone di tacere e accettare la situazione. È allora che Aenne decide di realizzare un suo vecchio sogno: ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro. La vita della donna da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano. Ma poco dopo Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, torna sui suoi passi e fa di tutto per ricostruire il suo rapporto con Aenne, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere.