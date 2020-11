Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini ha un malore in pista

Alessandra Mussolini ha avuto un piccolo malore dopo la sua esibizione a 'Ballando con le stelle'. Durante la puntata di ieri sera, sabato 7 novembre, la parlamentare ha ballato un samba con il maestro Mykel Fonts e sul finire della performance si è accasciata a terra, ma senza mai perdere conoscenza.

In pista è intervenuta subito Milly Carlucci, mentre la Mussolini chiedeva acqua e zucchero, poi gli autori del programma. "Non ha mangiato per fare la presa sulla testa" ha spiegato la conduttrice, che dopo qualche secondo ha mandato la pubblicità per permettere alla nota politica di riprendersi. Un calo glicemico, spiega poco dopo la concorrente - davanti alla giuria, seduta su una sedia - ancora visibilmente provata. Non è il primo incidente per Alessandra Mussolini a Ballando. A ottobre, sempre durante una presa aerea, era caduta a terra di faccia infortunandosi al naso.

Il video dell'esibizione di Alessandra Mussolini