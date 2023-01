Alessandro Borghese - 4 ristoranti: chi ha vinto la puntata di Udine

La terza puntata dell'anno di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” è andata in onda ieri, 15 gennaio 2023, su Sky. Lo chef è approdato nella millenaria Udine, terra anche di prelibatezze immortali. Scopriamo come è andata e chi ha vinto questo appuntamento del talent culinario.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il resoconto del 15 gennaio 2023

Guardando la puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" del 15 gennaio 2023, a colpire è stata, immediatamente, l'aria di Udine: un'atmosfera che mediante straordinari edifici storici ha dato vita ad un episodio "fuori dal tempo". Non a caso Udine è talvolta ribattezzata la "città italiana millenaria": la storia dice che si fatica anche a stabilire la data in cui è stata abitata per la prima volta. Al di là di strade e costruzioni, Udine può sfoggiare una cucina dall'antica e pregiata tradizione: dal frico ai tagliolini al prosciutto San Daniele, dalla selvaggina ai cjarsons. Special di puntata, questi ultimi sono tipici ravioli di ricotta originari del 1700. Il ripieno è molto variabile, ma deve ben bilanciare salato e dolce.



I ristoranti in gara in questa tappa friulana sono stati: "Casa della Contadinanza" di Marco, "Ristorante Al Zuc" di Valentino, "Trattoria Al Paradiso" di Federica e "Ristorante San Michele" di Giuseppe.



Il trionfatore della puntata è stato Giuseppe, con il suo “Ristorante San Michele”, una struttura appartenente alla stessa famiglia nobiliare di Fagnana addirittura dal 1700. Gestore e cuoco di questa attività, Giuseppe è piemontese di nascita, e vanta esperienze importanti nella ristorazione, anche in giro per l'Europa e con ristoranti stellati. In un primo momento ha proposto la "sua" cucina, ma ben presto ha sposato la tradizione locale. A partire dai cjarsons farciti con erbe, albicocche, ricotta e scorza di limone: una delizia senza pari. E poi lo stinco di maiale cucinato nel fieno, gli agnolotti del plin e molto altro. Un luogo davvero suggestivo che, circondato da resti dell’antica cinta muraria, ha un primo piano con le sale dedicate alla ristorazione e un piano sotterraneo con un’enoteca, accanto alla cucina.

Dove vedere i prossimi appuntamenti di 4 ristoranti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Le puntate del programma sono visibili anche on demand su Sky Go.