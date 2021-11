Ambra replica a Striscia la notizia: "Non ho cercato visibilità, ho imparato che si può stare zitti"

Continua ad animare le cronache mediatiche la querelle Ambra Angiolini - Striscia la notizia, nata in seguito alla consegna del Tapiro d’oro all’attrice reduce dalla rottura con Massimiliano Allegri. Qualche giorno fa il tg satirico è tornato sulla vicenda portando "la sua verità" e sostenendo che la reazione dell'attrice sia stato solo un modo per cercare visibilità. Striscia ha garantito che contro Ambra non c’è stato nessun agguato, tantomeno una discriminazione di genere, considerato che prima di lei, per gli stessi motivi legati alla loro vita privata, aveva raggiunto Stefano De Martino, Marco Borriello, Riccardo Scamarcio e Francesco Monte.

"Ambra è rappresentata da un’agenzia che si chiama Notoria Lab, sempre attenta che i loro adepti abbiano il massimo della notorietà possibile" l’ulteriore dettaglio diffuso da un comunicato del programma di Canale 5: "Secondo alcune fonti, il post in difesa della mamma tradita della figlia Jolanda apparso su Instagram poco dopo la consegna del Tapiro, con tanto di foto, sarebbe stato architettato proprio nella sede di Notoria".

La replica di Ambra a Striscia

In occasione della conferenza stampa di presentazione del film Per tutta la vita che la vede protagonista, in uscita giovedì 11 novembre, Ambra Angiolini ha detto la sua sugli ultimi sviluppi che l’hanno tirata in ballo. Rispondendo a chi le chiedeva di commentare il caso del tapiro di Striscia la Notizia, l'attrice ha quindi affermato: "Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti".

Le parole di Ambra Angiolini arrivano a qualche settimana da quelle con cui in radio aveva ringraziato i fan per l’affetto ricevuto in una circostanza così delicata: "È sorprendente per una cosa che nessuno voleva che fosse pubblica, perché non è giusto, e vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente", ha proseguito: "Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie!".