Amici, il vincitore Mattia Zenzola racconta come spenderà i 150mila euro

Sono giorni ancora tanto carichi di emozione quelli che seguono alla finale di Amici. Per tutti gli allievi arrivati allo scontro finale, ma per Mattia Zenzola soprattutto che ha trionfato come vincitore del talent di Maria De Filippi. Per il 19enne ballerino pugliese questa vittoria è quasi inspiegabile: "Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale" ha raccontato a Tv Blog nel corso di un'intervista che ha ripercorso la sua esperienza fino al traguardo rappresentato anche da un montepremi di 150mila euro in gettoni d'oro.

Su come spenderà il denaro Mattia ha già le idee chiare: una parte li userà "per ripagare finalmente i miei genitori", mentre la rimanenza "li metterò da parte per investirli nel mio sogno: vivere di arte". Tra le ambizioni per il suo futuro professionale anche quella cinematografica: "Mi piacciono la recitazione e il cinema, ci vorrei provare" ha ammesso il giovane ballerino che adesso, dopo otto mesi di reclusione dovuto alle esigenze del programma, può finalmente riprendere il contatto con la realtà.

"Durante la prima parte del programma avevamo accesso al telefono per un tempo limitato, per chiamare casa; al serale non l'abbiamo mai avuto, ma la concentrazione, l'alzarsi alle 7 di mattina tutti i giorni e avere la giornata piena ti fanno dimenticare i social" ha raccontato: "Ho scoperto che lasciando il cellulare improvvisamente hai tantissimo tempo in più per fare altro, la giornata si allunga. Sì, questa esperienza mi ha fatto capire quanto tempo perdiamo a volte con il cellulare in mano. E lo dice sono una persona a cui piace far vedere quello che fa anche sui social, dove pubblico video in cui ballo e mostro quello che so fare".

Mattia ballerino professionista di Amici?

La sfida finale di domenica scorsa ha visto Mattia contro Angelina, fino all'ultimo indicata come vincitrice del talent. Anche a lei e a tutti i compagni di questa avventura il ballerino ha rivolto un pensiero: "Angelina è una grande artista, è immensa. Penso veramente che tutti noi finalisti abbiamo vinto". E mentre sull'amore – tra Benedetta e Maddalena – Mattia Zenzola ha preferito non sbilanciarsi ("Nel programma mi sono lasciato andare, ho avuto dei bei momenti, ho avuto amicizie diverse, alcune più intense, altre meno"), sulla possibilità di far parte della squadra di ballerini professionisti nella prossima edizione di Amici ha le idee ben chiare: "Per me è una seconda famiglia , il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto".