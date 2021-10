Ascolti tv: chi ha vinto tra "Tale e Quale Show" e il "Gf Vip"

Continua la lotta del venerdì sera tra il Gf Vip e Tale e Quale show, putroppo a risultare quasi sempre perdente è il programma di Alfonso Signorini. Lo show di Carlo Conti riesce a coinvolgere di più il pubblico, merito anche di Cristiano Malgioglio che quest'anno sta creando dei veri e propri sketch.

Il programma di Rai1 è giunto alla settima puntata, in cui ha vinto Ciro Priello, il reality di Canale5 è invece arrivato a quota quattordicesima puntata.

Ascolti tv, vittoria schiacciante di Tale e Quale Show sul Gf Vip

Tale e Quale Show ha totalizzato ben 4.250.000 spettatori pari al 21.8% di share, il Gf invece si ferma a 2.630.000 spettatori pari al 17.2% di share.

The Good Doctor su Rai2 è stato seguito da 226.000 spettatori (5.2% di share), The Residence ha totalizzato 793.000 spettatori per il 4.2% di share. Le Iene sono rimaste sotto il milione di telespettatori raggiungendo solo il 990.000 spettatori (6.1%). DIA 1991 - Parlare poco, apparire mai, su Rai3 ha ottenuto il 3.4% di share con 758.000 spettatori. Quarto Grado, su Rete4, ha superato Propaganda Live con 898.000 spettatori e il 5.2% di share, il programma di La7 si è fermato a 717.000 spettatori e ad uno share del 4.3%.

Fratelli di Crozza riesce a mantenere il suo zoccolo duro di telespettatori e supera ampiamente Le Iene con ben 1.042.000 di telespettatori pari al share del 4.7%. Gomorra totalizza l'1.9& di share con 409.000 spettatori.