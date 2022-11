Ascolti tv, Mina Settembre chiude col botto: i numeri dell'ultima puntata

Non poteva chiudersi meglio di così la seconda stagione di Mina Settembre, con uno share che ha sfiorato il 29% e superato di ben quattro punti la sua penultima puntata andata in onda domenica 30 ottobre 2022.

Nello specifico, l'ultima puntata della fiction di Rai1 con Serena Rossi andata in onda ieri, domenica 6 novembre, ha catturato l'attenzione di 5.076.000 spettatori pari al 28.8% di share, con il primo episodio che ha ottenuto 5.120.000 e il 26.8% e il secondo 5.035.000 e il 31.1%. Nulla da fare per Il Richiamo della Foresta in onda su Canale5 allo stesso orario: il film ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori e un 9.6% di share che nulla ha potuto contro la serie concorrente.

Gli ascolti tv di domenica 6 novembre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 NCIS Los Angeles ha raggiunto 808.000 spettatori (4.1%) e Bull di 570.000 (3%). Su Italia 1 "Le Iene Presentano: Inside" ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.5% di share, su Rai3 Che Tempo che Fa 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.295.000 (8.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 660.000 spettatori con il 4.7% di share, La7 con Non è L’Arena 701.000 spettatori (5%) e su Tv8 Cani Sciolti 270.000 spettatori (1.5%), Nove con Il Contadino cerca Moglie ha segnato l’1.8% con 332.000 spettatori.